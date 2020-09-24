رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

1 أكتوبر.. بدء صرف معاشات أكتوبر والعلاوات الخاصة

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 01:26 م
اللواء جمال عوض
اللواء جمال عوض
ولاء جمال
طباعة
أعلن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، أنه اعتبارًا من الخميس الأول من أكتوبر، سيتم البدء في صرف معاشات شهر أكتوبر لما يقارب من 8.4 مليون قائم بالصرف بتكلفة اجمالية تقدر بـ18 مليار جنيه، بالإضافة إلى صرف الدفعة الثانية من الفروق المالية المستحقة من العلاوات الخاصة، والتي يتم صرفها على دفعات متساوية ربع سنوية اعتبارًا من أول يوليو.

وأشار رئيس هيئة التأمين الاجتماعي إلى أنه في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم ومواجهة تحدى فيروس كورونا سيتم تقسم صرف المعاشات للقائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة والبريد والبالغ عددهم 6.5 مليون مواطن إلى ثلاث شرائح أسوة بما تم بالأشهر السابقة، مؤكدا أن خطة الصرف تشمل الصرف للشريحة الأولى، والبالغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يومي الخميس والأحد الموافق الأول والرابع، والصرف للشريحة الثانية والبالغ عددهم نحو 2.4 مليون قائم بالصرف يومي الإثنين والثلاثاء الموافق الخامس والسادس من أكتوبر، أما الشريحة الثالثة والبالغ عددهم 1.7 مليون قائم بالصرف اعتبارًا من يومي الأربعاء والأحد الموافق السابع والحادي عشر من أكتوبر، مع إتاحة الصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلي ATM الصرف من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة علي مستوي الجمهورية بصرف المعاشات المستحقة اعتبارًا من اليوم الأول من أكتوبر.

وأوضح عوض أنه قد تم تشكيل لجنة مشكلة من قيادات الهيئة تحت رئاسته المباشرة لمتابعة عمليات الصرف على مدار اليوم والتواجد الميداني بمنافذ الصرف لمجابهة أي معوقات قد تظهر، وأنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد، وكذلك البنوك بالأموال اللازمة بكل فئاتها للمواطنين لصرف مستحقاته.

يذكر أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد قامت بصرف أول شريحة لمستحقي العلاوات الخمس، بالإضافة إلى الزيادة الدورية للمعاشات، والتي بلغت 14% من قيمة المعاشات الشهرية اعتبارًا من أول يوليو السابق طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

موضوعات متعلقة

ما هو توقيت إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020 بالتفصيل

«هرب 650 ألف يورو من مصر».. إسبانيا تلاحق محمد علي بتهم غسيل أموال

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. ورابط بوابة الحكومة الإلكترونية للاستعلام

نصب وغسيل أموال.. اتهامات تلاحق المقاول الهارب بإسبانيا

الصور

image description

تعيينات جديدة بكليات جامعة أسيوط

image description

استعدادات تشييع جثمان شهيد التصدي لـ«الهروب من طرة» محمد القاضي (صور)

image description

فريق طبى بجامعة أسيوط يجرى عملية معقدة لشاب لاستئصال ورم متضخم

image description

جامعة أسيوط تطبق بدل المخاطر على العاملين بالكادر الطبي

image description

حملة نظافة مكبرة على الميادين في أسيوط

الأكثر قراءة

السيسي يحيل «أحمد رضوان» إلى المعاش

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. ورابط بوابة الحكومة الإلكترونية للاستعلام

بحضور 50%.. جامعة القاهرة تعتمد استراتيجية العام الدراسي الجديد

نصب وغسيل أموال.. اتهامات تلاحق المقاول الهارب بإسبانيا

إنفوجراف

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

أيام زمان

«الكفراوى» فسر رؤية السادات فى الحلم بأنه شهيد.. قصة رشوان توفيق مع الرئيس الراحل وزوجته

«أطلق الرصاص على بيتها ودخل حاملًا زجاجة ويسكي».. موقف غريب بين رشدي أباظة ومريم فخر الدين

هددها بالقتل وإطلاق الرصاص على من يساعدها.. سر الخلاف الكبير بين محمد فوزي وهدى سلطان

سر قرار سميرة سعيد اعتزال التمثيل للأبد.. ولماذا قالت «أنا فاشلة»؟

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

زلزال بقوة 3.7 درجة يضرب «جامو وكشمير» الهندية

ترامب يعلق على فيديو صوّره الأمير هارى وزوجته بشأن الانتخابات الأمريكية

كيفية الدخول على خدمات موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل فورا

ما هو تردد القنوات التعليمية ومواعيد عرض البرامج

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
فلسطين.. ضوء فى عمق الظلمة
جلال حمام
فى كل وقت وأى مكان.. مصر خط أحمر
صفوت البياضي
الطريق طويل لا بد من تجربته
خالد عكاشة
الغيوم المسمومة فى سماء المشهد السورى
المزيد

الثقافة

رفع قيمة جائزة نوبل إلى 10 ملايين كرونة فى كل فئة

ندوات وورش تعليمية للملتقى الثقافي الرابع لشباب الحدود

«الرافدين» تصدر «مكة وإيلاف قريش» لـ فاضل الربيعي

أحمد عبداللطيف فى القائمة القصيرة لجائزة Arablit الإنجليزية