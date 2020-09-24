رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

جدائل وغلاف حلوى.. أحدث تقاليع أقنعة الوجه

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 01:30 م
أقنعة الوجه
أقنعة الوجه
مارسيل نظمي
طباعة

أصبحت أقنعة الوجه جزءا أساسيا في خزانتنا، لذا انتبه صناع الموضة لتحويلها إلى قطعة فريدة، وابتكار أشكال غير تقليدية لها كى تبقى معنا وقتًا أطول، بإضافة خامات جديدة مثلما أن تكون مزينة بالأزهار، أو تضاف لها شعارات تعبر عن رأي أصحابها.

ومؤخرًا ابتكر مصممون أنماطا أكثر جرأة وغرابة لكمامة الوجه، تناسب هواة الإطلالات الجديدة من الموضة.
قناع الشرائط
قناع الشرائط
1- قناع الشرائط
ابتكرت علامة Siobhan Molloy قناعا ذا خطوط وأقواس بارزة، يتكون من ثلاث طبقات من البوبلين المصمم في إنجلترا، له جيب جانبي، يذهب 10 في المائة من عائداته لدعم المجتمعات المحلية في إنجلترا، ويبلغ سعره 39 جنيهًا إسترلينيًا.
قناع الفراشة
قناع الفراشة
2- قناع الفراشة
غطاء وجه الفراشة اللافت للنظر من علامة Chrysalis Lab مصنوع من قطن مزدوج الطبقات وله جيب داخلي، ويبلغ سعره 35 جنيها إسترلينيا.
سكرانشي
سكرانشي
3- «سكرانشي»
أثار هذا القناع الفاخر المصنوع يدويًا من التويد الاهتمام لأنه سيكون رائعًا لفصلي الخريف والشتاء- وقد تم بيعه كثيرًا كونه متبعًا أحدث خطوط الموضة من تفاصيل الكشكشة الدراماتيكية التي تزينه. يحتوي غطاء الوجه المبطن بالحرير أيضًا على حلقات أذن مرنة مخفية لتثبيت القناع في مكانه.
غلاف الحلوى
غلاف الحلوى
4- «غلاف الحلوى»
قناع قطني «ترندي» مبهج وممتليء بالكشكشة، يشبه إلى حد ما غلاف الحلوى، ويأتي بعدد من ظلال القماش، تناسب الباحثين عن التميز والاختلاف.
قناع وجه بالجدائل
قناع وجه بالجدائل
5- قناع وجه بالجدائل
يأتي قناع Collina Strada Scribble مع جديلة من الضفائر متعددة الألوان، ومرفق بحليات زهور. كل قناع فريد من نوعه، يساعد أيضًا في عمل الخير في العالم حيث سيذهب ثلاثون بالمائة من عائدات كل قناع يتم بيعه إلى The Okra Project.

موضوعات متعلقة

«أطلق الرصاص على بيتها ودخل حاملًا زجاجة ويسكي».. موقف غريب بين رشدي أباظة ومريم فخر الدين

نصب وغسيل أموال.. اتهامات تلاحق المقاول الهارب بإسبانيا

الذهب يواصل خسائره لليوم الرابع لارتفاع الدولار

«الكفراوى» فسر رؤية السادات فى الحلم بأنه شهيد.. قصة رشوان توفيق مع الرئيس الراحل وزوجته

الصور

image description

تعيينات جديدة بكليات جامعة أسيوط

image description

استعدادات تشييع جثمان شهيد التصدي لـ«الهروب من طرة» محمد القاضي (صور)

image description

فريق طبى بجامعة أسيوط يجرى عملية معقدة لشاب لاستئصال ورم متضخم

image description

جامعة أسيوط تطبق بدل المخاطر على العاملين بالكادر الطبي

image description

حملة نظافة مكبرة على الميادين في أسيوط

الأكثر قراءة

السيسي يحيل «أحمد رضوان» إلى المعاش

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. ورابط بوابة الحكومة الإلكترونية للاستعلام

بحضور 50%.. جامعة القاهرة تعتمد استراتيجية العام الدراسي الجديد

نصب وغسيل أموال.. اتهامات تلاحق المقاول الهارب بإسبانيا

إنفوجراف

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

أيام زمان

«الكفراوى» فسر رؤية السادات فى الحلم بأنه شهيد.. قصة رشوان توفيق مع الرئيس الراحل وزوجته

«أطلق الرصاص على بيتها ودخل حاملًا زجاجة ويسكي».. موقف غريب بين رشدي أباظة ومريم فخر الدين

هددها بالقتل وإطلاق الرصاص على من يساعدها.. سر الخلاف الكبير بين محمد فوزي وهدى سلطان

سر قرار سميرة سعيد اعتزال التمثيل للأبد.. ولماذا قالت «أنا فاشلة»؟

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

زلزال بقوة 3.7 درجة يضرب «جامو وكشمير» الهندية

ترامب يعلق على فيديو صوّره الأمير هارى وزوجته بشأن الانتخابات الأمريكية

كيفية الدخول على خدمات موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل فورا

ما هو تردد القنوات التعليمية ومواعيد عرض البرامج

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
فلسطين.. ضوء فى عمق الظلمة
جلال حمام
فى كل وقت وأى مكان.. مصر خط أحمر
صفوت البياضي
الطريق طويل لا بد من تجربته
خالد عكاشة
الغيوم المسمومة فى سماء المشهد السورى
المزيد

الثقافة

رفع قيمة جائزة نوبل إلى 10 ملايين كرونة فى كل فئة

ندوات وورش تعليمية للملتقى الثقافي الرابع لشباب الحدود

«الرافدين» تصدر «مكة وإيلاف قريش» لـ فاضل الربيعي

أحمد عبداللطيف فى القائمة القصيرة لجائزة Arablit الإنجليزية