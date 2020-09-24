جدائل وغلاف حلوى.. أحدث تقاليع أقنعة الوجه



أصبحت أقنعة الوجه جزءا أساسيا في خزانتنا، لذا انتبه صناع الموضة لتحويلها إلى قطعة فريدة، وابتكار أشكال غير تقليدية لها كى تبقى معنا وقتًا أطول، بإضافة خامات جديدة مثلما أن تكون مزينة بالأزهار، أو تضاف لها شعارات تعبر عن رأي أصحابها.



ومؤخرًا ابتكر مصممون أنماطا أكثر جرأة وغرابة لكمامة الوجه، تناسب هواة الإطلالات الجديدة من الموضة.

أصبحت أقنعة الوجه جزءا أساسيا في خزانتنا، لذا انتبه صناع الموضة لتحويلها إلى قطعة فريدة، وابتكار أشكال غير تقليدية لها كى تبقى معنا وقتًا أطول، بإضافة خامات جديدة مثلما أن تكون مزينة بالأزهار، أو تضاف لها شعارات تعبر عن رأي أصحابها.ومؤخرًا ابتكر مصممون أنماطا أكثر جرأة وغرابة لكمامة الوجه، تناسب هواة الإطلالات الجديدة من الموضة.

قناع الشرائط

1- قناع الشرائط

ابتكرت علامة Siobhan Molloy قناعا ذا خطوط وأقواس بارزة، يتكون من ثلاث طبقات من البوبلين المصمم في إنجلترا، له جيب جانبي، يذهب 10 في المائة من عائداته لدعم المجتمعات المحلية في إنجلترا، ويبلغ سعره 39 جنيهًا إسترلينيًا.

قناع الفراشة

2- قناع الفراشة

غطاء وجه الفراشة اللافت للنظر من علامة Chrysalis Lab مصنوع من قطن مزدوج الطبقات وله جيب داخلي، ويبلغ سعره 35 جنيها إسترلينيا.

سكرانشي

3- «سكرانشي»

أثار هذا القناع الفاخر المصنوع يدويًا من التويد الاهتمام لأنه سيكون رائعًا لفصلي الخريف والشتاء- وقد تم بيعه كثيرًا كونه متبعًا أحدث خطوط الموضة من تفاصيل الكشكشة الدراماتيكية التي تزينه. يحتوي غطاء الوجه المبطن بالحرير أيضًا على حلقات أذن مرنة مخفية لتثبيت القناع في مكانه.

غلاف الحلوى

4- «غلاف الحلوى»

قناع قطني «ترندي» مبهج وممتليء بالكشكشة، يشبه إلى حد ما غلاف الحلوى، ويأتي بعدد من ظلال القماش، تناسب الباحثين عن التميز والاختلاف.

قناع وجه بالجدائل