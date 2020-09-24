كوريا الجنوبية تندد بإطلاق الشمالية النار على موظف تائه وحرق جثته

نددت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، بقتل جارتها الشمالية موظفا حكوميا مفقودا على الحدود المشتركة بين الكوريتين في البحر الغربي، بإطلاق النار عليه وحرق جثته.ووفقًا لتقرير نشرته "رويترز"، نقلًا عن وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، فقد كان الموظف التابع لفريق إرشاد أعمال صيد الأسماك في البحر الغربي التابعة منطقته لوزارة المحيطات والثروة السمكية التي يعمل فيها، فُقد الإثنين الماضي في مياه تبعد كيلومترين تقريبا عن جزيرة "يونبيونج" الواقعة بين الدولتين، وفي اليوم نفسه أبلغ زملاؤه خفر السواحل بفقدانه، فنشطوا بحثا عنه في كل مكان حتى عثروا على حذائه داخل السفينة التي كان على متنها.وبعد يومين رصد الجيش، عبر معلومات استخباراتية، أن الموظف المفقود وجد الأربعاء في المياه التابعة لكوريا الشمالية، من دون توضيح ما إذا كان على قيد الحياة أم لا، إلى أن صدر بيان رسمي، اليوم الخميس، بأن حرس الحدود في الشمالية "أطلق النار على مواطننا الذي فقد في جزيرة يونبيونج الصغيرة وحرق جثته"، من دون ذكر لمزيد من التفاصيل عن الموظف، سوى أن عمره 47 سنة.