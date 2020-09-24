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الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يتفقد القافلة الطبية البيطرية بمحلة منوف

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 01:28 م
جريدة الدستور
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم، أعمال القافلة الطبية البيطرية بقرية محلة منوف التي ينظمها مركز بحوث التناسلات الحيوانية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالغربية.

واستمع المحافظ في البداية إلى شرح تفصيلي من الدكتور حاتم كمال، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، لما يتم في القافلة بداية من دخول الحيوانات للقافلة، ورشها بمبيد مخصص وخضوعها لكافة الفحوصات من خلال أجهزة السونار بالإضافة إلى صرف العلاج اللازم بالمجان في حالة ظهور أي مرض، موضحا أنه تم الكشف خلال الفترة من 19 إلى 24 سبتمبر الجاري على 951 حيوانا، وصرف العلاج اللازم لها بالمجان.

ومن جانبه أشار الدكتور هاني حسن، مدير مركز بحوث التناسلات الحيوانية، إلى أن هذه القوافل تهدف إلى تدريب الأطباء على كافة أنواع الفحوصات وتوعية المواطنين من خلال المنشورات التوعوية عن التحصينات اللازمة للحيوان بشرح مبسط، وكيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد وطرق الحماية من الأمراض التي تصيب الحيوان، مشيرا إلى أنه يتم عمل قاعدة بيانات للحيوانات التي يتم الكشف عليها وعلاجها والمتابعة الدورية لها من خلال كارت متابعة.

وأشار محافظ الغربية إلى أن تنظيم هذه القوافل البيطرية يأتي ضمن خطة المحافظة في تنفيذ عدد من القوافل التنموية في مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع الثروة الحيوانية الذي يمثل مصدر دخل أساسي للمواطن البسيط في القرية وأن تنميته يمثل دعما رئيسا للاقتصاد القومي، موضحا أن هذه القوافل سوف تستمر في باقي قرى المحافظة تباعا من أجل تقديم خدمات مجانية للمواطنين.

وفي نهاية الجولة قدم المحافظ الشكر لكل فريق القافلة على مجهودهم، وقدم مدير مركز بحوث التناسلات الحيوانية درع المركز له.

واختتم "رحمي" جولته بزيارة للوحدة المحلية بالقرية، لمتابعة أعمال استقبال ملفات التصالح والتيسير على المواطنين، والتأكيد على الإجراءات الاحترازية للمواطنين والموظفين.
محافظ الغربية يتفقد القافلة الطبية البيطرية بمحلة منوف
محافظ الغربية يتفقد القافلة الطبية البيطرية بمحلة منوف
محافظ الغربية يتفقد القافلة الطبية البيطرية بمحلة منوف
محافظ الغربية يتفقد القافلة الطبية البيطرية بمحلة منوف
محافظ الغربية يتفقد القافلة الطبية البيطرية بمحلة منوف
محافظ الغربية يتفقد القافلة الطبية البيطرية بمحلة منوف
محافظ الغربية يتفقد القافلة الطبية البيطرية بمحلة منوف
محافظ الغربية يتفقد القافلة الطبية البيطرية بمحلة منوف

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