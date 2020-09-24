رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الجامعة الصينية و«الفضاء المصرية» يتعاونان لصنع وحدة اختبارات استاتيكية

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 01:29 م
جريدة الدستور
إسراء جمال
طباعة
وقع اليوم بمقر الجامعة المصرية الصينية بالقاهرة الاتفاق التنفيذي للتعاون بين الجامعة المصرية الصينية ووكالة الفضاء المصرية لتصميم وتصنيع واختبار وحدة اختبارات استاتيكية بنظم الأقمار الصناعية التكعيبية.

وقع الاتفاق الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة المصرية الصينية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي سابقًا والدكتور محمد عفيفي القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية.

ويتم بموجب هذا الاتفاق مشاركة فريق علمي متخصص من الجامعة المصرية الصينية مع خبراء وكالة الفضاء المصرية في تصميم وتصنيع وحدة اختبارات الأقمار الصناعية وهو ما يؤكد الخطوات الرائدة لوكالة الفضاء المصرية في اقتحام عالم تصنيع وإطلاق الأقمار الصناعية باستخدام أحدث التكنولوجيا العالمية، ويعكس ذلك الثقة في الكوادر العلمية المتميزة في هذا المجال بالجامعة المصرية الصينية.

وصرح رئيس الجامعة المصرية الصينية بأن الجامعة بكوادرها وخبراتها وإمكانياتها البحثية والمعملية لا تدخر جهدًا في تنمية المجتمع وتطويره والمشاركة في المشروعات القومية العملاقة، وبالتأكيد فإن تصميم وتصنيع مكونات ومنظم تشغيل الأقمار الصناعية تأتي على رأس تلك المشروعات القومية.
وقال الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية إن هذه الاتفاقية لتنفيذ مشروع تصميم وبناء وحدة اختبارات استاتيكية للأقمار الصناعية ومكوناتها وتأتى أهمية هذه الوحدة في أنها تحاكي الأحمال الإستاتيكية التي تؤثر على القمر الصناعي أثناء تسارع صاروخ الإطلاق للوصول إلى سرعة الهروب من الجاذبية، كما تسهم في بناء القدرات الذاتية وتدعيم البنية التحتية لاختبارات الأقمار الصناعية وتعتبر هذه الوحدة هي الوحيدة في الشرق الأوسط إذا تم استثناء الهند من المقارنة ويتم تنفيذ هذا المشروع بالخبرات المصرية متمثلة في خبراء وكالة الفضاء المصرية والعلماء بالجامعة المصرية الصينية في مدة لا تزيد على عام باستخدام خامات محلية 100%.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل «المباحثات الرباعية» حول السلام بالشرق الأوسط

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. ورابط بوابة الحكومة الإلكترونية للاستعلام

جنازة عسكرية للشهداء أبطال التصدي لهروب إرهابيين من سجن طرة

«أطلق الرصاص على بيتها ودخل حاملًا زجاجة ويسكي».. موقف غريب بين رشدي أباظة ومريم فخر الدين

الصور

image description

تعيينات جديدة بكليات جامعة أسيوط

image description

استعدادات تشييع جثمان شهيد التصدي لـ«الهروب من طرة» محمد القاضي (صور)

image description

فريق طبى بجامعة أسيوط يجرى عملية معقدة لشاب لاستئصال ورم متضخم

image description

جامعة أسيوط تطبق بدل المخاطر على العاملين بالكادر الطبي

image description

حملة نظافة مكبرة على الميادين في أسيوط

الأكثر قراءة

السيسي يحيل «أحمد رضوان» إلى المعاش

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. ورابط بوابة الحكومة الإلكترونية للاستعلام

بحضور 50%.. جامعة القاهرة تعتمد استراتيجية العام الدراسي الجديد

نصب وغسيل أموال.. اتهامات تلاحق المقاول الهارب بإسبانيا

إنفوجراف

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

أيام زمان

«الكفراوى» فسر رؤية السادات فى الحلم بأنه شهيد.. قصة رشوان توفيق مع الرئيس الراحل وزوجته

«أطلق الرصاص على بيتها ودخل حاملًا زجاجة ويسكي».. موقف غريب بين رشدي أباظة ومريم فخر الدين

هددها بالقتل وإطلاق الرصاص على من يساعدها.. سر الخلاف الكبير بين محمد فوزي وهدى سلطان

سر قرار سميرة سعيد اعتزال التمثيل للأبد.. ولماذا قالت «أنا فاشلة»؟

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

زلزال بقوة 3.7 درجة يضرب «جامو وكشمير» الهندية

ترامب يعلق على فيديو صوّره الأمير هارى وزوجته بشأن الانتخابات الأمريكية

كيفية الدخول على خدمات موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل فورا

ما هو تردد القنوات التعليمية ومواعيد عرض البرامج

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
فلسطين.. ضوء فى عمق الظلمة
جلال حمام
فى كل وقت وأى مكان.. مصر خط أحمر
صفوت البياضي
الطريق طويل لا بد من تجربته
خالد عكاشة
الغيوم المسمومة فى سماء المشهد السورى
المزيد

الثقافة

رفع قيمة جائزة نوبل إلى 10 ملايين كرونة فى كل فئة

ندوات وورش تعليمية للملتقى الثقافي الرابع لشباب الحدود

«الرافدين» تصدر «مكة وإيلاف قريش» لـ فاضل الربيعي

أحمد عبداللطيف فى القائمة القصيرة لجائزة Arablit الإنجليزية