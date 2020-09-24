الجامعة الصينية و«الفضاء المصرية» يتعاونان لصنع وحدة اختبارات استاتيكية

وقع اليوم بمقر الجامعة المصرية الصينية بالقاهرة الاتفاق التنفيذي للتعاون بين الجامعة المصرية الصينية ووكالة الفضاء المصرية لتصميم وتصنيع واختبار وحدة اختبارات استاتيكية بنظم الأقمار الصناعية التكعيبية.وقع الاتفاق الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة المصرية الصينية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي سابقًا والدكتور محمد عفيفي القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية.ويتم بموجب هذا الاتفاق مشاركة فريق علمي متخصص من الجامعة المصرية الصينية مع خبراء وكالة الفضاء المصرية في تصميم وتصنيع وحدة اختبارات الأقمار الصناعية وهو ما يؤكد الخطوات الرائدة لوكالة الفضاء المصرية في اقتحام عالم تصنيع وإطلاق الأقمار الصناعية باستخدام أحدث التكنولوجيا العالمية، ويعكس ذلك الثقة في الكوادر العلمية المتميزة في هذا المجال بالجامعة المصرية الصينية.وصرح رئيس الجامعة المصرية الصينية بأن الجامعة بكوادرها وخبراتها وإمكانياتها البحثية والمعملية لا تدخر جهدًا في تنمية المجتمع وتطويره والمشاركة في المشروعات القومية العملاقة، وبالتأكيد فإن تصميم وتصنيع مكونات ومنظم تشغيل الأقمار الصناعية تأتي على رأس تلك المشروعات القومية.وقال الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية إن هذه الاتفاقية لتنفيذ مشروع تصميم وبناء وحدة اختبارات استاتيكية للأقمار الصناعية ومكوناتها وتأتى أهمية هذه الوحدة في أنها تحاكي الأحمال الإستاتيكية التي تؤثر على القمر الصناعي أثناء تسارع صاروخ الإطلاق للوصول إلى سرعة الهروب من الجاذبية، كما تسهم في بناء القدرات الذاتية وتدعيم البنية التحتية لاختبارات الأقمار الصناعية وتعتبر هذه الوحدة هي الوحيدة في الشرق الأوسط إذا تم استثناء الهند من المقارنة ويتم تنفيذ هذا المشروع بالخبرات المصرية متمثلة في خبراء وكالة الفضاء المصرية والعلماء بالجامعة المصرية الصينية في مدة لا تزيد على عام باستخدام خامات محلية 100%.