ضبط صاحب شركة بـ15 ألف قرص مكملات غذائية مهربة بالبساتين

ألقت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة القبض على صاحب شركة بحوزته 15 ألف قرص مكملات غذائية وأدوية تخسيس مهربة جمركيًا في منطقة البساتين.تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن شركة للمكملات الغذائية كائنة بدائرة قسم شرطة البساتين وبحوزته 15200 قرص "مكملات غذائية، فيتامينات، أدوية تخسيس" مهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة.وذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.