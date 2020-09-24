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الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافـظ المنوفية يستقبل مواطنى سرس الليان والباجور بالديوان العام

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 01:30 م
اللواء إبراهيم أبو
اللواء إبراهيم أبو ليمون
ولاء القاضى
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استقبل اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية بمكتبه،اليوم، عددًا من المواطنين لبحث شكواهم والتعرف على مطالبهم، عقب جولته الميدانية بمدينة سرس الليان والباجور لمتابعة المشروعات التنموية، أمس.

ووجه المحافظ بصرف إعانة مالية لمواطنة بسرس الليان لمساعدتها في زواج ابنتها نظرًا لظروفها المادية والاجتماعية الصعبة، كما استمع لطلب أخرى بقرية الحامول تتضرر من أحد الجيران بمنعها من دخول منزلها وعدم توصيل المرافق، وعلى الفور وجه بتحرير خطاب لمديرية الأمن لفحص الأمر واتخاذ اللازم تحقيقًا للصالح العام وحفاظًا على حقوق المواطنين وتمكينها من ممارسة كافة حقوقها طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

ووافق المحافظ على ترخيص كشك لمدة 4 أشهر لأحد الحالات بسرس الليان مع المتابعة المستمرة من رئيس المدينة للتأكد من ممارسة النشاط.

وفى إطار التيسير وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وافق على طلب مواطن بمركز الباجور بتخصيص مكان مناسب لوقوف سيارة بيع لحوم ومواد غذائية التابعة لمشروعات المنافذ المتنقلة، موجهًا رئيس المدينة باختيار الموقع بحيث لا يعيق الحركة المرورية.

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