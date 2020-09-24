ضبط نصاب انتحل صفة مسئول حكومي بالإسكندرية

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من حاصل على بكالوريوس تجارة، مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والحصول منه على مبالغ مالية مدعيًا صفة موظف حكومي، وزعم قدرته على إنهاء إجراءات استخراج توكيل بيع قطعة أرض خاصة به من الجهة المزعومة محل عمله على خلاف الحقيقة.وأكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا صحة الواقعة، وأسفرت عن قيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية، بممارسة نشاط احتيالي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، تمثل فى زعمه أنه موظف بإحدى الجهات الحكومية، واستيلائه على مبلغ مالى من الشاكى بزعم أنها الإجراءات الخاصة بتوكيل بيع قطعة أرض له.عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبط المتهم وبحوزته مبلغ مالى قدره 4 آلاف جنيه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأن المبلغ المضبوط حصيلة نشاطه الإجرامى.