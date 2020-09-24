«الرافدين» تصدر «مكة وإيلاف قريش» لـ فاضل الربيعي

ضمن مجلد "إعادة ترتيب الأديان"، وهو المشروع البحثي الذي أنجز منه الباحث العراقي فاضل الربيعي جزءين٬ صدر عن دار الرافدين للنشر٬ كتاب "مكة وإيلاف قريش.. نظرية في إعادة ترتيب الأديان والعصور".ويذهب "الربيعي" في مقدمته إلى أن الكتاب: ينير مسألة غاية في الإحراج بالنسبة لعموم المسلمين المعاصرين٬ تتصل بطرح تساؤلات غير مسبوقة عن "إيلاف قريش" وما إذا كانت هناك بالفعل تجارة عالمية انطلقت من "مكة الحجاز" ذات يوم في التاريخ ؟ إن مجرد التشكيك بوجود "تجارة الإيلاف" قادتها قبيلة حجازية عرفت باسم قريش قبل الإسلام٬ أي في الجاهلية البعيدة٬ يجب أن يحيلنا إلى سؤال محرج: ما هي الدوافع الحقيقية لرفع قريش٬ أي رفع "جنس عرق" بعينه٬ لوحده دون سؤال عن القبائل إلى مرتبة "السيد" على أجناس أعراق أخرى٬ وبحيث يصبح دون غيره٬ سيد المكان الديني وتجارته؟ وهل ثمة مبرر ديني من نوع ما٬ فرض على المؤرخين أن يجعلوا من قريش قبل الإسلام بوقت طويل "سيدة العرب"؟وبدرجة أعلى من ذلك٬ يثير الكتاب سلسلة من التساؤلات عن وجود قريش نفسها في الحجاز. وهذا السؤال وتفرعاته هو بكل تأكيد من المحرمات التي قد لا يجوز التفكير بها لا يتعلق الأمر هنا بالمسلمين المجادلين حول أي شيء يخص الإسلام وحده دون سائر الأديان٬ بل يتعلق كذلك بالمسلم التقليدي٬ لكن هذا٬ وبسبب وضعيته التاريخية الثابتة٬ التقليدية والسكونية٬ أي بفضل صورته الثابتة في المخيلة الشعبية كمسلم تقليدي٬ سيبدو في أعيننا أكثر تقبلًا من سواه لسماع وقراءة التصورات المغايرة.