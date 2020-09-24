شرطي ينقذ فتاة من الغرق في النيل بالمنوفية

تمكن أحد أفراد الشرطة المعينين خدمة لملاحظة الحالة الأمنية من قوة إدارة مرور المنوفية، من إنقاذ إحدى الفتيات عقب سقوطها في نهر النيل من أعلى الكوبري العلوي بمدينة شبين الكوم، عقب شعورها بحالة دوار واختلال توازنها.ولاقت بطولة الشرطي استحسان المواطنين الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على غرس روح التفاني لدى عناصرها، الذين يذودون بكل غال ونفيس من أجل الحفاظ على أمن الوطن وحياة المواطنين.