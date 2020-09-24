رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الشمالية تعدم مواطنًا من جارتها الجنوبية بـ«طريقة بشعة»

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 01:21 م
السلطات العسكرية
السلطات العسكرية الكورية الشمالية
أ ش أ
طباعة
استنكرت السلطات العسكرية الكورية الجنوبية قيام كوريا الشمالية بقتل موظف حكومي مفقود في جزيرة يونبيونج الصغيرة، الواقعة في أقصى الشمال (من ناحية كوريا الجنوبية) على الحدود المشتركة بين الكوريتين في البحر الغربي، بإطلاق النار عليه ومن ثم حرق جثته مباشرة على المياه الكورية الشمالية.

وصرح مدير تخطيط العمليات العسكرية لهيئة أركان القوات المسلحة "آن يونج-هوه"، في بيان صادر اليوم الخميس: "نتيجة لتحليل المعلومات الاستخباراتية المتعددة الواردة إلى الجيش، قامت كوريا الشمالية بعملية بشعة ضد مواطننا الذي فقد في جزيرة يونبيونج الصغيرة، بإطلاق النار عليه وحرق جثته على المياه".

وقال، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب: "نستنكر مثل هذا العمل البشع بشدة، ونطالب كوريا الشمالية بتقديم شرح ومعاقبة المتورطين في الحادث، وتحذر الوزارة من أن كامل المسئولية عن ذلك تقع على الجانب الشمالي".

ووفقا للسلطات العسكرية، فقد موظف حكومي تابع لفريق إرشاد أعمال صيد الأسماك في البحر الغربي التابع لوزارة المصايد البحرية، في مياه تبعد حوالي كيلومترين عن جزيرة يونبيونج الصغيرة، يوم 21 من هذا الشهر.

وفي نفس اليوم، أبلغ زملاؤه خفر السواحل عن فقدانه، حيث تم العثور على حذائه داخل السفينة التي كان على متنها.

ورصد الجيش الجنوبي عبر معلومات استخباراتية أن الموظف المفقود وجد في المياه التابعة لكوريا الشمالية في اليوم التالي.

وأعلنت السلطات العسكرية لأول مرة فقدانه للصحافة، يوم أمس الأربعاء، أي بعد يومين من فقدانه، دون توضيح تفاصيل عما إذا كان على قيد الحياة أم لا، وبعد أن تناولت وسائل الإعلام مقتله وحرق جثته، أعلنت الوزارة عن تأكدها من صحة الخبر، مما أثار جدلا حول توقيت معرفة الجيش بوفاته.

وأوضح مسئول في الجيش- فيما يتعلق بتأخير الإعلان عن الحادث- أن الأمر استغرق وقتا لجمع المعلومات ثم تحليلها.

وقال مسئول في الجيش للصحفيين إن الجيش يرى أن كوريا الشمالية تقوم بأعمال ضد البشرية مثل إطلاق النار على مقربة من حدودها دون تمييز، وذلك في إطار إجراءات الحجر الصحي ضد كوفيد-19، غير أن الحادثة تلقي بنتائج سلبية على العلاقات بين الكوريتين لكونها حادث قتل مدني غير مسلح بصورة وحشية من قبل الجيش الكوري الشمالي.

وتعتبر هذه الحادثة الثانية من نوعها التي يقتل فيها مدني كوري جنوبي بإطلاق النار عليه من الجيش الكوري الشمالي بعد مقتل سائحة كورية جنوبية في جبل كومكانغ في الشمال في يوليو عام 2008.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الكفراوى» فسر رؤية السادات فى الحلم بأنه شهيد.. قصة رشوان توفيق مع الرئيس الراحل وزوجته

جنازة عسكرية للشهداء أبطال التصدي لهروب إرهابيين من سجن طرة

السيسي يحيل «أحمد رضوان» إلى المعاش

استشهاد ضابطين وشرطى ومصرع 4 محكوم عليهم بالإعدام فى محاولة هروب من سجن طره

الصور

image description

تعيينات جديدة بكليات جامعة أسيوط

image description

استعدادات تشييع جثمان شهيد التصدي لـ«الهروب من طرة» محمد القاضي (صور)

image description

فريق طبى بجامعة أسيوط يجرى عملية معقدة لشاب لاستئصال ورم متضخم

image description

جامعة أسيوط تطبق بدل المخاطر على العاملين بالكادر الطبي

image description

حملة نظافة مكبرة على الميادين في أسيوط

الأكثر قراءة

السيسي يحيل «أحمد رضوان» إلى المعاش

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. ورابط بوابة الحكومة الإلكترونية للاستعلام

بحضور 50%.. جامعة القاهرة تعتمد استراتيجية العام الدراسي الجديد

نصب وغسيل أموال.. اتهامات تلاحق المقاول الهارب بإسبانيا

إنفوجراف

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

أيام زمان

«الكفراوى» فسر رؤية السادات فى الحلم بأنه شهيد.. قصة رشوان توفيق مع الرئيس الراحل وزوجته

«أطلق الرصاص على بيتها ودخل حاملًا زجاجة ويسكي».. موقف غريب بين رشدي أباظة ومريم فخر الدين

هددها بالقتل وإطلاق الرصاص على من يساعدها.. سر الخلاف الكبير بين محمد فوزي وهدى سلطان

سر قرار سميرة سعيد اعتزال التمثيل للأبد.. ولماذا قالت «أنا فاشلة»؟

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

زلزال بقوة 3.7 درجة يضرب «جامو وكشمير» الهندية

ترامب يعلق على فيديو صوّره الأمير هارى وزوجته بشأن الانتخابات الأمريكية

كيفية الدخول على خدمات موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل فورا

ما هو تردد القنوات التعليمية ومواعيد عرض البرامج

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
فلسطين.. ضوء فى عمق الظلمة
جلال حمام
فى كل وقت وأى مكان.. مصر خط أحمر
صفوت البياضي
الطريق طويل لا بد من تجربته
خالد عكاشة
الغيوم المسمومة فى سماء المشهد السورى
المزيد

الثقافة

رفع قيمة جائزة نوبل إلى 10 ملايين كرونة فى كل فئة

ندوات وورش تعليمية للملتقى الثقافي الرابع لشباب الحدود

«الرافدين» تصدر «مكة وإيلاف قريش» لـ فاضل الربيعي

أحمد عبداللطيف فى القائمة القصيرة لجائزة Arablit الإنجليزية