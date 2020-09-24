فتح مراكز تكنولوجية مصغرة لاستقبال طلبات التصالح بكوم أمبو

كلفت جميع الوحدات القروية بمركز ومدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، بفتح مراكز تكنولوجيا مصغرة بكل من الوحدة المحلية في قرى(سلوا، الكاجوج، الكفور، المنشية، العتمور، حجازة، العباسية، اقليت، فارس)، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، للتيسير على المواطنين للتقدم نحو إنهاء إجراءات للتصالح الخاص بمخالفات المباني.ويأتي ذلك في إطار تخفيف توسيع العمل بمشاركة كافة الوحدات المحلية القروية بمركز كوم أمبو، والضغط على مكان واحد لاستقبال طلبات التصالح للمباني المخالفة، وآخر موعد للتقديم للتصالح للمباني عو يوم 30 سبتمبر الجاري، وذلك تحت إشراف وجدى مسلم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم امبو.