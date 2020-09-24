وصول جثمان الشهيد الرائد محمد عفت القاضى إلى مقابر سرس الليان

وصل جثمان الشهيد الرائد محمد عفت القاضي، نجل اللواء عفت القاضي، منذ قليل، إلى بلده في مدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، وذلك لأداء صلاة الجنازة عليه أمام مسجد الصعيدي بمحيط مقابر، بعدما توفي أثناء تصديه لمحاولة هروب سجناء بسجن طرة.سيطرت حالة من الحزن على أبناء مدينة سرس الليان أثناء انتظار الجثمان، وتستعد وزارة الداخلية لتشييع الجثمان في جنازة عسكرية بحضور محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبوليمون، وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة، وتم فرض كردون أمني حول المقابر وتحويلات مرورية لمنع تكدس مرور السيارات.وشهدت منطقة سجون طرة صباح أمس الأربعاء واقعة هروب فاشلة لـ4 من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين داخل حجز الإعدام، ما أسفر استشهاد ضابطين وشرطي ومقتل المتهمين قبل فرارهم بعدما تصدت لهم قوات التأمين، قبل أن يستشهد مجند متأثرا بإصابته، لترتفع حصيلة الشهداء لـ4.