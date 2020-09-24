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الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المشدد 6 سنوات لـ«عصابة» الاتجار بالبشر في المرج

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 12:01 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، اليوم الخميس، بمعاقبة جماعة إجرامية منظمة تتكون من 3 متهمين لاتجارهم بالبشر، في المرج، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 جنيه، في حكم صدر برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن، ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.

وتضمن أمر إحالة المتهمين "محمد.ا"، "أحمد. م"، "مصطفى. ا"، بالقضية، أنهم بدائرة قسم المرج قد ارتكبوا جريمة اتجار بالبشر بأن تعاملوا في أشخاص أحياء وهم المجني عليهما "أدهم محمد"، و"أيمن سيد" والطفل "إبراهيم محمد" حال كونهم جماعة إجرامية منظمة يقوم على إدارتها متهم مجهول، بأن استخدموهم وكان ذلك بواسطة استغلال أوضاعهم المادية وحاجتهم للمال قاصدين من ذلك استغلالهم لاستئصال أعضائهم البشرية، وترتب على ذلك إصابة المجني عليه "أدهم محمد" بعاهة مستديمة يستحيل بورها والمتمثلة في استئصال كليته اليسرى، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت أدلة الثبوت بالقضية للمجني عليهم، حيث شهد "أدهم محمد" قهوجي، بأنه كان يمر بضائقة مالية شديدة وتعرف على المتهم الأول والذي أقنعه ببيع كليته مقابل مبلغ مالي مستغلًا سوء حالته، واصطحبه لأحد الشقق السكنية بالمرج والمدارة بمعرفة الجماعة الإجرامية المنظمة والتي كان يتواجد بها المتهم الخامس القائم على رعايته، ومكث بها فترة من الزمن كان يتم خلالها اصطحابه لإجراء بعض الفحوصات والتحاليل حتى إجرائه عملية استئصال كليته اليسرى.

وشهد أيمن سيد، نجار مسلح، بأنه وأثناء تواجده بأحد الحدائق العامة باحثًا عن فرصة عمل لمروره بضائقة مالية، تعرف على المتهم الثالث والذي أقنعه بالتبرع بكليته مقابل مبلغ مالي، واصطحبه لشقة المرج بمعرفة الجماعة الإجرامية المنظمة والتي كان يتواجد بها المتهم الرابع والخامس، ومكث بها فترة من الزمن كان يتم اصطحابه خلالها لإجراء فحوصات وتحاليل رفقة المتهمين الأول والثاني حتى تم ضبطهم، وشهد المجني عليه محمد حسن عامل، بنفس ما جاء على لسان المجني عليهم الأول والثاني.

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