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الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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إيمان شاهين مديرًا للتعليم العام بالغربية

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 12:09 م
إيمان شاهين مدير
إيمان شاهين مدير التعليم العام بالغربية
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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قرر ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الخميس، تكليف إيمان عبدالمعز شاهين مديرًا عامًّا إدارة السنطة التعليمية، للعمل مديرًا عامًّا للتعليم العام بالمديرية، لحين شغلها بالطرق القانونية.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية إلى أن هذا القرار يأتي خلفًا لهالة الباجورى مدير عام التعليم العام السابق بالمديرية، وذلك لبلوغها السن القانونية للمعاش.

كانت شاهين تقدمت باستقالتها أمس من حزب مستقبل وطن، حيث كانت تشغل أمين المرأة بالحزب على مستوى الغربية وأبلت بلاء حسنًا خلال العامين السابقين.

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