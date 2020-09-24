رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المديرين المصري» ينظم برنامج لمنح ماجستير في حوكمة «الرعاية الصحية»

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 11:54 ص
الدكتور محمد مصطفى
الدكتور محمد مصطفى سليمان
اكرم عمران
طباعة
كشف الدكتور محمد مصطفى سليمان-المدير التنفيذي لمركز المديرين المصري عن استئناف المركز لنشاطه في تقديم برامج الماجستير المهني المتخصص في الحوكمة، بتدشين برنامج الماجستير المهني في حوكمة قطاع الرعاية الصحية المقدم من المركز بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم التكنولوجيا والنقل البحري والمعتمد من المجلس الأعلى للجامعات، وذلك تنفيذًا لاستراتيجية مركز المديرين المصري في نشر فكر وتطبيقات الحوكمة بين مختلف أوساط مجتمع الأعمال المصري والعربي.

وقال سليمان خلال ندوة تفاعلية عبر الإنترنت تتناول أهمية تطبيق الحوكمة في المستشفيات إن برنامج الماجستير المهني في حوكمة قطاع الرعاية الصحية سيبدأ في نوفمبر 2020 ويتكون من 16 مادة يحصل فيها الدارس على 7 مواد متخصصة في حوكمة قطاع الرعاية الصحية، وخلال سنتين من الدراسة يتمكن بعدها الدارس من الحصول على شهادة الماجستير المهني في إدارة الأعمال – تخصص حوكمة قطاع الرعاية الصحية، علمًا بأن الدراسة متاحة باللغتين العربية والإنجليزية.

وأوضح المدير التنفيذي للمركز أن الندوة قامت بالتركيز على أهمية تطبيق الحوكمة في المستشفيات فضلًا عن تطبيقها في جميع قطاعات الرعاية الصحية، لذلك كان هناك حرص على ان يتم تنظيمها تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئات متخصصة في تقديم الرعاية والخدمات الطبية مثل مجموعة مستشفيات كليوباترا ومجموعة مستشفيات دار العيون وهيلث كير إنترناشيونال جروب|.

وشهدت الفعاليات التى أدارها مساعد المدير التنفيذي لمركز المديرين المصري تأكيد الدكتور أحمد عز الدين الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات كليوباترا أن السبب الرئيسي وراء نجاح المجموعة هو الالتزام بتطبيق مفاهيم حوكمة المستشفيات داخل المجموعة، وتناول الدكتور خالد سمير العضو المنتدب لمستشفيات دار العيون موضوع الحوكمة الطبية وأهميتها في رفع مستوي الخدمة الطبية المقدمة، كما أشار أحمد جمال المدير المالي لمجموعة مستشفيات كليوباترا أن وجود وظائف رقابية بأي منظومة صحية مثل المراجعة الداخلية والالتزام يعد من أهم دعائم نجاح تلك المنظومة.

وجدير بالذكر أن مركز المديرين المصري التابع للهيئة العامة للرقابة المالية بدأ بتقديم الماجستير المهني (تخصص حوكمة الشركات) في يونيو 2019 لعدد مجموعتين من الدارسين، ويقوم حاليًا بتدشين تخصص حوكمة الرعاية الصحية، حيث يعد مركز المديرين المصري أول مركز في مصر والمنطقة العربية يعمل منذ إنشائه عام 2003 على نشر فكر وتطبيقات الحوكمة، حيث أنه المركز الرائد في مجال التدريب والبحوث والاستشارات الخاصة بالحوكمة والإدارة الرشيدة، ويقوم بعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل وبرامج التدريب والاستشارات والبحوث الموجهة إلى أعضاء ورؤساء مجالس الإدارة، والمديرين، وكبار التنفيذيين، والمساهمين، والأطراف ذات المصالح في كافة أنواع الشركات والمؤسسات المختلفة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ما هو توقيت إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020 بالتفصيل

«التعليم» تكشف حقيقة زيادة أسعار مجموعات التقوية

بعد محاولة هروب 4 من المحكوم عليهم بالإعدام.. أحمد موسى: «سايبينهم تعلفوهم؟»

«الجزيرة» تستغل مرض بطل فى الكاراتيه لمهاجمة مصر.. واللاعب يطالب «الدستور» بتبنى قضيته

الصور

image description

تعيينات جديدة بكليات جامعة أسيوط

image description

فريق طبى بجامعة أسيوط يجرى عملية معقدة لشاب لاستئصال ورم متضخم

image description

جامعة أسيوط تطبق بدل المخاطر على العاملين بالكادر الطبي

image description

حملة نظافة مكبرة على الميادين في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مزرعة ثروة حيوانية بعرب العوامر

الأكثر قراءة

السيسي يحيل «أحمد رضوان» إلى المعاش

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. ورابط بوابة الحكومة الإلكترونية للاستعلام

نصب وغسيل أموال.. اتهامات تلاحق المقاول الهارب بإسبانيا

الذهب يواصل خسائره لليوم الرابع لارتفاع الدولار

إنفوجراف

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

أيام زمان

«الكفراوى» فسر رؤية السادات فى الحلم بأنه شهيد.. قصة رشوان توفيق مع الرئيس الراحل وزوجته

«أطلق الرصاص على بيتها ودخل حاملًا زجاجة ويسكي».. موقف غريب بين رشدي أباظة ومريم فخر الدين

هددها بالقتل وإطلاق الرصاص على من يساعدها.. سر الخلاف الكبير بين محمد فوزي وهدى سلطان

سر قرار سميرة سعيد اعتزال التمثيل للأبد.. ولماذا قالت «أنا فاشلة»؟

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

زلزال بقوة 3.7 درجة يضرب «جامو وكشمير» الهندية

ترامب يعلق على فيديو صوّره الأمير هارى وزوجته بشأن الانتخابات الأمريكية

كيفية الدخول على خدمات موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل فورا

ما هو تردد القنوات التعليمية ومواعيد عرض البرامج

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
فلسطين.. ضوء فى عمق الظلمة
جلال حمام
فى كل وقت وأى مكان.. مصر خط أحمر
صفوت البياضي
الطريق طويل لا بد من تجربته
خالد عكاشة
الغيوم المسمومة فى سماء المشهد السورى
المزيد

الثقافة

كتاب العزيف منعت الفاتيكان تداوله لاحتوائه على أسرار تسببت في رعب البشرية

تعرف على عروض «البيت الفنى للمسرح» من الخميس حتى السبت

محمد المنسي قنديل يعود بـ«طبيب أرياف»

عادل عبده: «شقاوة» الأقرب لقلبى.. و«سيرة حب» أعتز بها