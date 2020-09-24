محمد المنسي قنديل يعود بـ«طبيب أرياف»

تصدر قريبًا عن دار الشروق للنشر والتوزيع، رواية جديدة للكاتب محمد المنسي قنديل تحت عنوان "طبيب أرياف"، وتصميم الغلاف لعمرو الكفراوي.وكانت دار الشروق أعلنت في مطلع سبتمبر الجاري، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن توقيع الكاتب الدكتور محمد المنسي قنديل عقد نشر روايته الجديدة "طبيب أرياف" مع أميرة أبوالمجد، العضو المنتدب بالدار، موضحة صدورها أواخر شهر سبتمبر الجاري.وكان قد صدر للمنسي قنديل مع دار الشروق عدد من المؤلفات وهي: آدم من طين، أنا عشقت، قمر على سمرقند، يوم غائم في البر الغربي، انكسار الروح، ثلاث حكايات عن الغضب، كتيبة سوداء، ولحظة تاريخ.محمد المنسي قنديل.. قاص وروائي مصري، من مواليد مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية في عام 1949، تخرج في كلية طب المنصورة 1975، وعمل بعد تخرجه في ريف محافظة المنيا لمدة عام ونصف العام وهي الفترة التي استقى منها معظم خبراته عن القرية المصرية، وانشغل في هذه الفترة بإعادة كتابة التراث وكان دافعه إلى ذلك هو الهزيمة المريرة التي تلقاها العرب في علم 67 والتي لم تغادر ذاكرته الروائية حتى الآن، ثم انتقل إلى التأمين الصحي في القاهرة قبل أن يعتزل الطب ويتفرغ للكتابة.