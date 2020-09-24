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الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

منبع الفساد.. «العدل» القطرية متورطة فى قضية «رشوة الخليفى»

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 12:12 م
ناصر الخليفي
ناصر الخليفي
آية حسني
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أكد الادعاء السويسري المختص بنظر قضية القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس جيرمان، ورئيس قنوات "بي إن سبورتس"، إن النسخة الأصلية لعقد الفيلا المقدمة من قبل الخليفي إلى جيروم فالك، الأمين السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، موجودة لدى وزارة العدل القطرية.

وأشار المدعي السويسري، إلى أن الخليفي قام بشراء الفيلا لـ"فالك" عن طريق صديقه "عبدالقادر بصديق"، وفقًا لموفد قناة "العربية" في مقر الجلسة الثامنة لمحاكمة الخليفي.

وأضاف موفد القناة، أن فريق الدفاع عن الخليفي قدم صورة عن عقد شراء الفيلا، لافتًا إلى أن الخليفي أسس شركة وهمية تكفلت بشراء فيلا لـ"فالك".

وأعلنت المحكمة الفدرالية الجنائية في سويسرا، اليوم الخميس، عن انطلاق الجلسة الثامنة لمحاكمة القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان ومجموعة "بي إن سبورتس"، في قضية فساد، تتعلق بالحصول على حقوق بث مباريات كأس العالم.

يذكر أن القضية ليست الوحيدة المتعلقة بفساد قطر، فهناك اتهامات أخرى موجهة للدولة الخليجية بتقديم رشاوى للحصول على حق تنظيم كأس العالم 2022، فضلًا عن أخرى من منظمات حقوقية بشأن سوء معاملة العمال في التجهيز للبطولة.

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