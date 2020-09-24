حبس قواد بتهمة الاتجار فى البشر وتسهيل الدعارة بالدقى

قررت النيابة العامة بالدقي حبس مسجل خطر يعمل "قواد" 4 أيام بتهمة تسهيل الدعارة والاتجار في البشر باستغلال السيدات في الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت، بالإعلان عن تزويج السيدات لفترة محددة مقابل مبلغ مالي.وقال أمام الأجهزة الأمنية إنه أنشأ الصفحة لإدارة الأعمال المنافية للآداب على «فيسبوك»، حتى تم القبض عليه مع 4 سيدات اعترفن أمام النيابة العامة بأن المتهم عرض عليهن الزواج لمدة أسبوع مقابل 20 ألف جنيه، وأنه نظرا لظروفهن المادية السيئة وافقن على عرض المتهم.كانت قد وردت معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمباحث الآداب، بوزارة الداخلية عن شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب، بمنطقة الدقي في الجيزة.وأكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب، عن وجود إحدى الصفحات الإلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» تحوى العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التي يبدي من خلالها المعلن استعداده لإحضار فتاة لممارسة الأعمال المنافية للآداب تحت ستار الزواج العرفي المحدد بمدة زمنية ومقابل مادي.وبتقنين الإجراءات والتحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة «هو مسجل خطر مقيم بالمنوفية، له معلومات جنائية»، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبرفقته 4 سيدات أثناء تواجدهن بدائرة قسم شرطة الدقى بمحافظة الجيزة، وبحوزتهن «4 هواتف محمول أحدها خاص بالمتهم الأول يحوي الرسائل والمحادثات الخاصة بترتيب اللقاءات مبلغ مالي».وبمناقشة باقي المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة مع المتهم الأول، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.