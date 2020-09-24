بتطهير البالوعات ومخرات السيول.. القاهرة تستعد لاستقبال الشتاء

قال إبراهيم عوض مدير غرفتي المتابعة وإدارة الأزمات والمتحدث الإعلامي لمحافظة القاهرة، إن أجهزة المحافظة استعدت للفيضان وموسم الشتاء، بتفعيل غرفة العمليات على مدار الـ24 ساعة بجميع الأحياء والشركات "الصرف والمياه".وأوضح عوض لـ"الدستور" أن أجهزة المحافظة بدأت في تطهير البالوعات الخاصة بالأمطار والصرف الصحي بجانب تطهير مخرات السيول الأربعة الموجودة وهى "مخر سيل طرة، المعصرة، حلوان، التبين".وأكد مدير غرفتي المتابعة وإدارة الأزمات والمتحدث الإعلامي، أنه جار رفع كفاءات محطات الصرف الصحي بجانب تجهيز 105 شفاطات على مستوى المحافظة بخطة انتشار داخل محافظة القاهرة.كان محافظ القاهرة قد أعلن عن رفع درجة الاستعدادية لاستقبال موسم الأمطار وموسم الشتاء إلى القصوى.