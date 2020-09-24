تحرير 23 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية بالمنيا

حررت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، 23 مخالفة تموينية متنوعة من خلال الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية، وذلك لفرض الرقابة على السلع والمواد الغذائية وعلى كافة المعروضات للمواطنين، بهدف القضاء على الغش التجاري والتدليس والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع.من جانبه أوضح العقيد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 23 مخالفة تموينية متنوعة تنوعت المخالفات بين عدم وجود شهادات صحية – عدم وجود سجلات – عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – عدم وجود فواتير، بالإضافة لضبط 14 كجم لحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات.وأكد رئيس المدينة أن هذه الحملات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية للحالة العامة داخل الأسواق والمحال التجارية، والعمل على رصد المخالفات من خلال تكثيف تنظيم الحملات الرقابية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.