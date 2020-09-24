برلمانى: الاستخدام السيئ للإنترنت يهدد تماسك الأسرة المصرية

أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن وسائل التواصل الاجتماعي أضحت بوابة لتسرب العادات والظواهر الغريبة والمستحدثة إلى عقلية الطفل خاصة مع تداول وقائعها بشكل سريع، وقال إن بعض الدراسات الأولية تشير إلى أن استخدام الإنترنت يعرض الأطفال والمراهقين إلى مواد ومعلومات خيالية وغير واقعية مما يعيق تفكيرهم وتكيفهم وينمي بعض الأفكار غير العقلانية وخصوصًا ما يتصل منها بنمط العلاقات الشخصية وأنماط الحياة والعادات والتقاليد السائدة في المجتمعات الأخرى.وأوضح النائب في بيان له، أن استخدام الإنترنت من قبل العديد من الناس وخصوصا شرائح المراهقين والشباب أصبح من الظواهر التي يرى الإنسان العادي انعكاساتها مع كل من يتعامل مع هذه الشرائح، فاستخدام الإنترنت أصبح بديلا للتفاعل الاجتماعي الصحي مع الرفاق والأقارب، وأصبح هم الفرد قضاء الساعات الطويلة في استكشاف مواقع الإنترنت المتعددة مما يعني تغييرا في منظومة القيم الاجتماعية للأفراد، حيث يعزز هذا الاستخدام المفرط القيم الفردية بدلا من القيم الاجتماعية وقيم العمل الجماعي المشترك الذي يمثل عنصرا مهما في ثقافتنا.وأضاف أن هذا ينتج عنه تغيير في تركيبة المجتمع وعاداته وتقاليده، بالإضافة إلى التركيبة الديموجرافية والاجتماعية وانتشار الظواهر الغريبة، وهذا يرجع إلى تفكيك العقائد والبعد عن الدين ما يدق ناقوس الخطر حول ضياع الهوية المصرية، مناشدا أولياء الأمور مراقبة سلوكيات الأطفال، وتوجيهها وزيادة الوعي الديني في دور العبادة وتعزيز دور رجال الدين والتربويين.وأشار النائب إلى ضرورة التحكم فى المحتوى الذي يتعرض له الأطفال سواء من خلال الأسرة أو الدولة، بالإضافة إلى وضع عدد ساعات معين للإنترنت، ومحاولة التجمع مع الأسرة في كل وقت ممكن وفتح النقاش والحوار حول الكثير من الأمور، وخلق الجو الأسري الذي يجب أن يكون.