مستأنف القاهرة الجديدة تنظر محاكمة متهم بالاستيلاء على 1.2 مليار جنيه

تنظر محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس بعد قليل، اليوم الخميس، استئناف المتهم بالاستيلاء على مليار و200 مليون جنيه من المواطنين بزعم الاستثمار العقارى، على الحكم الصادر بحبسه 3 سنوات ورد المبلغ المستولى عليها للضحايا.كشفت التحريات الأمنية قيام المتهم "ع.ع" بتلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها بلغت نحو 40%، وأن حجم المبالغ المالية التى تلقاها منهم تجاوزت مليار و200 مليون جنيه.وأضافت التحريات بأن المتهم مالك إحدى شركات الاستثمار العقارى، استولى على الأموال بزعم توظيفها فى مجال الاستثمار، مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمخالفة للقانون.