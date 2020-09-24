أحمد جمال يطرح «محتاج سنة».. اليوم

يطلق المطرب الشاب أحمد جمال، في تمام الساعة الرابعة عصرا، اليوم الخميس، عبر القناة الرسمية لشركة "مزيكا"، الأغنية الجديدة "محتاج سنة".وأعلن "جمال" عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، الموعد وكتب قائلا: "استنوا أغنيتي الجديدة محتاج سنة الخميس، على قناتي الرسمية على يوتيوب الرابعة عصرًا".ويتعاون أحمد جمال في أغنيته الجديدة مع الموزع الموسيقي توما والملحن والمطرب الشاب أحمد زعيم، والشاعر محمد عاطف.وكان آخر أعمال "جمال"، كانت أغنية "كل سنة وأنت طيب"، ومن قبلها أغنية "إحنا مش بتوع حداد"، التي طرحها بالتزامن مع مسلسل "الاختيار" وأهداها للشهداء من الجيش والشرطة وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضها على الشاشات.