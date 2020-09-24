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الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد جمال يطرح «محتاج سنة».. اليوم

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:44 ص
المطرب أحمد جمال
المطرب أحمد جمال
محمد قدري
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يطلق المطرب الشاب أحمد جمال، في تمام الساعة الرابعة عصرا، اليوم الخميس، عبر القناة الرسمية لشركة "مزيكا"، الأغنية الجديدة "محتاج سنة".

وأعلن "جمال" عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، الموعد وكتب قائلا: "استنوا أغنيتي الجديدة محتاج سنة الخميس، على قناتي الرسمية على يوتيوب الرابعة عصرًا".

ويتعاون أحمد جمال في أغنيته الجديدة مع الموزع الموسيقي توما والملحن والمطرب الشاب أحمد زعيم، والشاعر محمد عاطف.

وكان آخر أعمال "جمال"، كانت أغنية "كل سنة وأنت طيب"، ومن قبلها أغنية "إحنا مش بتوع حداد"، التي طرحها بالتزامن مع مسلسل "الاختيار" وأهداها للشهداء من الجيش والشرطة وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضها على الشاشات.

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