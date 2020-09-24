انطلاق مسابقة العباقرة فى جامعة بنها

انطلقت فعاليات مسابقة عباقرة الكليات بجامعة بنها لاختيار أفضل الطلاب للمشاركة في برنامج العباقرة، وذلك برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة.وأقيمت الفعاليات بكلية الهندسة ببنها بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عارف سليمان عميد كلية الهندسة ببنها، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية والدكتور مصبح الكحيلى مدير عام رعاية الشباب ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس.وقال الدكتور خالد عيسوي إن الإدارة العامة لرعاية الشباب نظمت فعاليات المسابقة التي تمت بمشاركة 135 طالبا وطالبة من جميع كليات الجامعة.وأضاف عيسوي أنه تم اختيار 8 طلاب لتمثيل الجامعة ببرنامج مسابقة العباقرة، حيث تم تأكيد مشاركة جامعة بنها ضمن التصفيات الأولية بالبرنامج والتي ستقام يوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر القادم لاختيار أفضل 16 جامعة للمشاركة بالبرنامج.