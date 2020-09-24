غلق 4 منشآت صناعية ضارة بالبيئة في القليوبية

تمكنت مباحث التموين في القليوبية من غلق 4 منشآت صناعية ضارة بالبيئة خلال حملة مكبرة شنتها في قليوب وشبين القناطر وبنها، حيث تم ضبط 4 مخازن ومصنع مواد كيماوية ومنظفات صناعية وأسطوانات غاز.تلقى اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية إخطارًا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين، يفيد شن حملة مكبرة استهدفت الأنشطة الضارة بالبيئة، والتى تدار دون ترخيص من الجهات الرقابية وضبط مخزن كيماويات دون ترخيص في قليوب ملك "ص ع ع " 41 سنة، عثر به على 6 آلاف لتر كلور داخل 4 تنكات و15 برميل بودرة كلور زنة البرميل 45 كيلوجرامًا بإجمالى وزن 675 كيلو.كما تم ضبط "ن ع م" 50 سنة المسئول عن مخزن مستودع غاز تابع للجمعية التعاونية في قليوب لقيامه بالتصرف في الحصة من أسطوانات الغاز المنزلى والتجاري دون بيعها لجمهور المستهلكين المستحقين للدعم وبيعها فى السوق السوداء للاستفادة من فارق السعر.وفي بنها تم ضبط "ع ع ب" 43 سنة صاحب مصنع دون ترخيص لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية المقلدة والمغشوشة وغير المطابقه للمواصفات، وتم ضبط 1200 لتر "فلاش" و2160 لتر "بيرلوكس" و840 لتر "كلوركس" و306 لتر "سائل تنظيف أطباق وماكينة طباعة.كما تمكنت الحملة من ضبط مخزن في شبين القناطر دون ترخيص ملك "ا ع ب" 40 سنة لقيامه بتخزين أسطوانات غاز كبيرة الحجم سعة 35 كيلو الخاصة بالأنشطة التجارية، وكذا ضبط 83 أسطوانة صغيرة الحجم للاستخدام المنزلي.وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.