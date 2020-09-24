القناطر الخيرية تشدد على المواطنين بنقل متعلقاتهم الملاصقة لنهر النيل

أجرت لجنة برئاسة محمد علام نائب رئيس مدينة القناطر الخيرية، وأحمد أبو الحسن مدير إدارة الأملاك بالقناطر الخيرية، بالمرور والتنبيه على المواطنين منتفعي أراضي طرح النهر.كما شددت اللجنة على ضرورة اتخاذ مايلزم نحو نقل أي متعلقات وأغراض من الحظائر أو المخازن أو تشوينات المحاصيل الزراعية الواقعة على أراضى طرح النهر؛ تحسبا لارتفاع منسوب المياه مع بدء موسم الفيضان للعام الحالي حرصًا على الأرواح والممتلكات.وفى مدينة بنها أهاب المهندس علي عبد الستار رئيس المدينة، بالتنسيق مع شرطة المسطحات، المواطنين قاطني الجزر وأراضي طرح النهر اتخاذ ما يلزم من نقل متعلقاتهم وأغراضهم من المنازل والحظائر والمخازن الواقعة في هذه الأماكن تحسبا من ارتفاع منسوب المياه.