«وكيل صحة الغربية» يتابع أماكن تقديم خدمة 100 مليون صحة

أجرى الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، جولة على مراكز تقديم خدمة مبادرة 100 مليون صحة وذلك لمتابعة انتظام مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلى.وصرح وكيل الوزارة، أنه يتم تقديم الخدمة في كل المراكز والمستشفيات والوحدات الصحية، بداية من الساعة 9 صباحا الى 9 مساء لدعم وتشجيع المرضى أصحاب الأمراض المزمنة على مواصلة استكمال علاجهم ومتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة.وقد قام بالمرور على مركز الغسيل الكلوي بقرية نهطاي مركز زفتى والاستماع إلى شكوى المرضي ومحاولة حلها وتوفير المستلزمات الأزمة للمركز.