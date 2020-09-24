طلب التحريات فى الاعتداء على مالك مصنع زجاج وسرقته بأكتوبر

طلبت النيابة العامة بمدينة السادس من أكتوبر تحريات الأجهزة الأمنية حول واقعة الاعتداء على مالك مصنع زجاج وسرقة مبلغ مالي وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة.تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من أحد الأشخاص (مالك مصنع زجاج- مُقيم دائرة القسم- يحمل جنسية إحدى الدول العربية) بحضور 3 أشخاص مجهولين إلى المقر الإداري لمصنعه، وقيام أحدهم بالاعتداء عليه بالضرب بآلة حادة فأصابه بجرح قطعي بالساعد اليسرى، واستولوا على 41 ألف جنيه، و23 ألف دولار.وتم تشكيل فريق بحث جنائى من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده عن أن مرتكبي الواقعة 4 أشخاص (سيدة- عاطلين لهما معلومات جنائية- مقاول)، وتم ضبطهم عدا المقاول، وبحوزة أحدهم سلاح أبيض "مطواة" المستخدم في ارتكاب الواقعة، واعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب.وأقرت المتهمة بأنه نظرًا لارتباطها بعلاقة صداقة مع سكرتيرة المجني عليه وترددها على المقر الإداري لمصنعه "مكان الواقعة" وعلمها باحتفاظه بمبالغ مالية به عقدت العزم على سرقته، واتفقت مع باقي المتهمين على تنفيذ مخططها الإجرامي.وأضافت بتوجهها وباقي المتهمين بتاريخ الواقعة إلى المقر الإداري للمصنع مستقلين (4 سيارات ملاكي "مستأجرة")، وعقب تأكدها من تواجد المجني عليه بمفرده صعد باقي المتهمين للمقر وقاموا بالتعدي عليه محدثين ما به من إصابات، وقيامهم بالاستيلاء على المبلغ المالي وفروا هاربين.وتم ضبط المسروقات بإرشاد المتهمين وهى عبارة عن (310 آلاف جنيه- 1700 دولار- 6500 دينار جزائرى- 8 كروت ائتمانية- بطاقة تحقيق شخصية- رخصة قيادة خاصين بالمجني عليه)، وكذا ضبط (4 سيارات ملاكي "مستأجرة" المستخدمين في ارتكاب الواقعة).كما أضافوا أن باقي المسروقات بحوزة المتهم الهارب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.