رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

طلب التحريات فى الاعتداء على مالك مصنع زجاج وسرقته بأكتوبر

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:32 ص
الاعتداء على مالك
الاعتداء على مالك مصنع
طباعة
طلبت النيابة العامة بمدينة السادس من أكتوبر تحريات الأجهزة الأمنية حول واقعة الاعتداء على مالك مصنع زجاج وسرقة مبلغ مالي وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من أحد الأشخاص (مالك مصنع زجاج- مُقيم دائرة القسم- يحمل جنسية إحدى الدول العربية) بحضور 3 أشخاص مجهولين إلى المقر الإداري لمصنعه، وقيام أحدهم بالاعتداء عليه بالضرب بآلة حادة فأصابه بجرح قطعي بالساعد اليسرى، واستولوا على 41 ألف جنيه، و23 ألف دولار.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده عن أن مرتكبي الواقعة 4 أشخاص (سيدة- عاطلين لهما معلومات جنائية- مقاول)، وتم ضبطهم عدا المقاول، وبحوزة أحدهم سلاح أبيض "مطواة" المستخدم في ارتكاب الواقعة، واعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب.

وأقرت المتهمة بأنه نظرًا لارتباطها بعلاقة صداقة مع سكرتيرة المجني عليه وترددها على المقر الإداري لمصنعه "مكان الواقعة" وعلمها باحتفاظه بمبالغ مالية به عقدت العزم على سرقته، واتفقت مع باقي المتهمين على تنفيذ مخططها الإجرامي.

وأضافت بتوجهها وباقي المتهمين بتاريخ الواقعة إلى المقر الإداري للمصنع مستقلين (4 سيارات ملاكي "مستأجرة")، وعقب تأكدها من تواجد المجني عليه بمفرده صعد باقي المتهمين للمقر وقاموا بالتعدي عليه محدثين ما به من إصابات، وقيامهم بالاستيلاء على المبلغ المالي وفروا هاربين.

وتم ضبط المسروقات بإرشاد المتهمين وهى عبارة عن (310 آلاف جنيه- 1700 دولار- 6500 دينار جزائرى- 8 كروت ائتمانية- بطاقة تحقيق شخصية- رخصة قيادة خاصين بالمجني عليه)، وكذا ضبط (4 سيارات ملاكي "مستأجرة" المستخدمين في ارتكاب الواقعة).

كما أضافوا أن باقي المسروقات بحوزة المتهم الهارب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

موضوعات متعلقة

السيسي يصدر قانونًا بالترخيص لـ3 وزراء بإدارة واستغلال المحاجر والملاحات

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. ورابط بوابة الحكومة الإلكترونية للاستعلام

بعد سنوات من الانفصال.. أحمد فلوكس يعود لزوجته الأولى

«الكفراوى» فسر رؤية السادات فى الحلم بأنه شهيد.. قصة رشوان توفيق مع الرئيس الراحل وزوجته

الصور

image description

فريق طبى بجامعة أسيوط يجرى عملية معقدة لشاب لاستئصال ورم متضخم

image description

جامعة أسيوط تطبق بدل المخاطر على العاملين بالكادر الطبي

image description

حملة نظافة مكبرة على الميادين في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مزرعة ثروة حيوانية بعرب العوامر

image description

تجارب عملية للأنفاق والكباري للتأكد من جاهزيتها لمواجهة السيول بأسيوط

الأكثر قراءة

السيسي يحيل «أحمد رضوان» إلى المعاش

نصب وغسيل أموال.. اتهامات تلاحق المقاول الهارب بإسبانيا

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. ورابط بوابة الحكومة الإلكترونية للاستعلام

«الكفراوى» فسر رؤية السادات فى الحلم بأنه شهيد.. قصة رشوان توفيق مع الرئيس الراحل وزوجته

إنفوجراف

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

أيام زمان

«الكفراوى» فسر رؤية السادات فى الحلم بأنه شهيد.. قصة رشوان توفيق مع الرئيس الراحل وزوجته

«أطلق الرصاص على بيتها ودخل حاملًا زجاجة ويسكي».. موقف غريب بين رشدي أباظة ومريم فخر الدين

هددها بالقتل وإطلاق الرصاص على من يساعدها.. سر الخلاف الكبير بين محمد فوزي وهدى سلطان

سر قرار سميرة سعيد اعتزال التمثيل للأبد.. ولماذا قالت «أنا فاشلة»؟

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

زلزال بقوة 3.7 درجة يضرب «جامو وكشمير» الهندية

ترامب يعلق على فيديو صوّره الأمير هارى وزوجته بشأن الانتخابات الأمريكية

كيفية الدخول على خدمات موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل فورا

ما هو تردد القنوات التعليمية ومواعيد عرض البرامج

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
فلسطين.. ضوء فى عمق الظلمة
جلال حمام
فى كل وقت وأى مكان.. مصر خط أحمر
صفوت البياضي
الطريق طويل لا بد من تجربته
خالد عكاشة
الغيوم المسمومة فى سماء المشهد السورى
المزيد

الثقافة

غدًا.. أميرة رضا وفرقتها الموسيقية على مسرح ساحة الهناجر

مدير دار الأوبرا يحاضر حول الفن وبناء الإنسان «أونلاين».. اليوم

«الأعلى للثقافة» ينظم مؤتمر اليوم الواحد «عبدالناصر.. تحديات وإنجازات».. الإثنين

جمعية «محبى الأطرش» تحتفل بميلاد «أبو ضحكة جنان».. السبت