«مياه المنيا» تكرم أسر شهداء الوطن من العاملين بالشركة

قال المهندس ياسر أحمد الشهاوى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا والعضو المنتدب، إنه بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد وعيد القوات المسلحة، تم تنظيم احتفالية لتكريم أسر شهداء الوطن من العاملين بالشركة، والذين قامت الشركة بتعيينهم تكريمًا لتضحيات ذويهم واعترافا بالدور الكبير والعظيم الذي قدموه لبلادهم.وأضاف الشهاوى، في بيان، أن التكريم يأتي وقوفًا من الشركة مع الدولة المصرية والشهداء سواء من قواتنا المسلحة والشرطة المصرية، وأن الشركة لا تدخر جهدًا في توفير كل الإمكانيات والخدمات لجميع المؤسسات داخل الدولة بجانب دورها الكبير والفعال في مجال خدمات المياه بتقديم كوب مياه شرب نقي وتتوافر فيه جميع المواصفات القياسية العالمية وصرف صحي آمن.وعبر أهالي الشهداء الذين تم تكريمهم عن سعادتهم لاهتمام الشركة بهم، موجهين الشكر للمهندس ياسر الشهاوي، على هذه اللفتة الإنسانية الطيبة والتي تؤكد أن الدولة بجميع مؤسساتها وشركاتها لم تنس الشهداء أو تضحياتهم بدمائهم وأرواحهم، مؤكدين استمرار التضحيات من أجل مصرنا الغالية.