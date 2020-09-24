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الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

810 ملايين جنيه حصيلة التصالح فى مخالفات البناء بالقليوبية

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:13 ص
التصالح في مخالفات
التصالح في مخالفات البناء
كتب صلاح حسنى
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أعلن اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، ارتفاع أعداد طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء التى تم تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية، خاصة بعد التخفيضات في أسعار متر التصالح، عقب زيارة رئيس الوزراء لمدينة بنها والتخفيضات الجديدة التى أقرتها المحافظة، مشيرا إلى أن إجمالى عدد الطلبات التى تم تسلمها بلغ 144 ألفا و174 طلب تصالح، كما تم تحصيل 810 ملايين و582 آلاف جنيه.

وأوضح محافظ القليوبية، فى بيان له اليوم الخميس، أنه تم إصدار قرار بشأن تخفيض أسعار التصالح ليكون ما بين 10-33%، ويصل إلى أكثر من 55% عند الدفع الفوري، ونشر الخميس الماضى، بالجريدة الرسمية، لتكون كالآتي:

- بالنسبة للمنطقة (أ) (مدن طوخ، قها، شبين القناطر، الخانكة، الخصوص)، جرى تقسيمها كالآتي، سكنى: بالنسبة للمباني أربعة أدوار فأقل فيما لا يزيد عن 14 مترا أصبحت قيمة المتر بـ105 جنيهات، وبالنسبة للمباني 6 أدوار فأول بما لا يزيد عن 20 مترا أصبحت قيمة المتر بـ120 جنيها، وبالنسبة للمباني أكثر من 6 أدوار يصبح سعر المتر 180 جنيها، والتجاري أصبحت قيمة سعر المتر 540 جنيها، والإداري بـ270 جنيها، وصناعي 135 جنيها، ودور العبادة بـ50 جنيها، وغيرها بـ675 جنيها.

- بالنسبة للمنطقة (ب) (مدن كفر شكر، وقليوب، والقناطر الخيرية) جرى تقسيمها كالآتي، سكنى: بالنسبة للمباني 4 أدوار فأقل فيما لا يزيد عن 14 مترا أصبحت قيمة المتر 140 جنيها، وبالنسبة للمباني 6 أدوار فأقل بما لا يزيد عن 20 مترا أصبحت قيمة المتر بـ160 جنيها، وبالنسبة للمباني أكثر من 6 أدوار يصبح سعر المتر 225 جنيها، وبالنسبة للتجاري أصبحت قيمة سعر المتر 720 جنيها والإداري بـ360 جنيها، وصناعي 180 جنيها، ودور العبادة بـ50 جنيها، وغيرها بـ900 جنيه.

وفيما يخص المنطقة (ج) شبرا الخيمة (أحياء غرب وشرق شبرا الخيمة) حيث جرى تقسيمها كالآتي، سكني: بالنسبة للمباني أربعة أدوار فأقل فيما لا يزيد عن 14 مترا أصبحت قيمة المتر بـ175 جنيها، وبالنسبة للمباني 6 أدوار فأقل بما لا يزيد عن 20 مترا أصبحت قيمة المتر بـ200 جنيه، وبالنسبة للمباني أكثر من 6 أدوار يصبح سعر المتر 315 جنيها، والتجاري أصبحت قيمة سعر المتر 900 جنيه والإداري بـ450 جنيها وصناعي 225 جنيها، ودور العبادة بـ50 جنيها وغيرها بـ1125 جنيها.

بالنسبة للعاصمة بنها فقد جرى تقسيمها كالآت، سكنى: بالنسبة للمباني 4 أدوار فأقل فيما لا يزيد عن 14 مترا أصبحت قيمة المتر بـ210 جنيهات، وبالنسبة للمباني 6 أدوار فأقل بما لا يزيد عن 20 مترا أصبحت قيمة المتر بـ240 جنيها، وبالنسبة للمباني أكثر من 6 أدوار يصبح سعر المتر 360 جنيها، والتجاري أصبحت قيمة سعر المتر 1080 جنيها، والإداري ب540 جنيها، وصناعي 270 جنيها، ودور العبادة بـ50 جنيها، وغيرها بـ1350 جنيها.

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