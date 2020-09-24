آل باتشينو العرب.. رامز جلال يمازح حمدي الميرغني

نشر الفنان الكوميدي حمدي الميرغني، صورة جديدة على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام عبارة عن بوستر فيلمه الجديد «أحمد نوتردام» بطولة النجم رامز جلال من باب المشاركة في الترويج للعمل.وعلق "الميرغني" على بوستر الفيلم قائلًا: "قريبًا.. فيلم أحمد نوتردام، إن شاء الله يعجبكم.. لا تخافوا ولكن هزروا، تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم".ورد رامز جلال على "الميرغني"، وكتب: "متحرمش منك يا آل باتشينو العرب.. بس سنان الراجل ده مش بتفكرك بحاجة".وانتهت الشركة المنتجة لفيلم "أحمد نوتردام"، من كل أعمال ما بعد التصوير وهو من بطولة غادة عادل وخالد الصاوي وبيومي فؤاد، حمدي الميرغني، إنتصار، وعدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج محمود كريم، وتأليف لؤي السيد.