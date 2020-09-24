نجوم «زنزانة 7» يحضرون العرض فى 4 سينمات بالإسكندرية

يستعد نجوم وصناع فيلم "زنزانة 7"، اليوم الخميس، لحضور عروض الفيلم في عدد من السينمات بالإسكندرية لمتابعة الفيلم الجديد مع الجمهور من خلال 4 حفلات عرض متتالية.يبدأ النجم أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي ورفاقهم برنامجهم اليوم من خلال التواجد بسينما "أمير"، وسينما "مترو" الساعة السادسة مساء، وسينما "جرين بلازا" الساعة السابعة والنصف مساء، وسينما "سان ستيفانو" الساعة التاسعة والنصف مساء، ويتوجهون إلى الغربية غدًا.وخلال الأيام الماضية، استغل أبطال العمل حساباتهم وصفحاتهم الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي للترويج للفيلم على مدار اليومين الماضيين، وتواجد بطلا فيلم "زنزانة 7" في دور العرض السينمائية بعدة مدن."زنزانة 7" بطولة كل من أحمد زاهر ونضال الشافعي، ومنة فضالي، عبير صبري، ومايا نصري، وإيهاب فهمي، ومدحت تيخة، وأحمد التهامي، وإيمي إسلام، ومصطفى هريدي، وأشرف عبدالعزيز، وأيمن كشك، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.