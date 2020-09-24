اليوم.. استئناف محاكمة رجل قطر المشبوه «ناصر الخليفى»

تستأنف المحكمة الجنائية الاتحادية في جنوب سويسرا، اليوم الخميس، النظر في تهم الفساد والتزوير والتحريض على خيانة الأمانة الموجهة إلى أمين عام فيفا الأسبق جيروم فالك، وشريكه في القضايا المطروحة، رجل الأعمال القطري، ناصر الخليفي.ويترافع دفاع الخليفي المؤلف من 3 محامين عنه اليوم، مؤكدين أنه ضحية مغالطة قانونية على مدى 3 سنوات.وأضاف دفاع الخليفي أنه لا وجود لأي إجراء ملزم لتنظيم عطاءات حقوق البث، وفقا لقناة العربية.يذكر أن المدعي العام الاتحادي، جويل باهود، طالب الحكم بالسجن 36 شهرا على فالك، و28 شهرا على الخليفي.جاء ذلك، بعد أن أشار إلى أن رجل الأعمال القطري الشهير في عالم الرياضة ارتكب خطأ فادحا بتحريضه جيروم على خيانة الأمانة، ومنحه فيلا فاخرة في جزيرة سردينيا، مقابل حصول شركة بي إن سبورت على حقوق بث دورتي كأس العالم 2026 و2030.