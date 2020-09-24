نماذج محاكاة بـ«نقاط الأمطار الساخنة» استعدادًا للشتاء بالإسكندرية

شهد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، فجر اليوم، تطبيق عدة نماذج محاكاة لاختبار أداء وكفاءة طلمبات الصرف الصحي ومتابعة سرعة تصريف المياه بها استعدادا لاستقبال موسم الشتاء ٢٠٢١، بأهم النقاط الساخنة بالمحافظة، وهي كوبري ستانلي وسيدي جابر وأمام فندق أزور ونفق كليوباترا ونفق قناة السويس وسط المدينة، وتم التأكد من جاهزية وكفاءة مولدات الكهرباء الاحتياطية المتواجدة في الأنفاق التي تم المرور عليها وتجريبها، وتوافر السولار الاحتياطي لها، بحضور اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية وجميع الجهات المعنية.وأوضح الشريف، في بيان، أن المحافظة تعمل على تطبيق عدة نماذج محاكاة مفاجأة خلال هذه الأيام، بدأت خلال اليومين السابقين بأحياء المنتزه، واليوم تستكمل المحافظة أعمالها استعدادا للنوات الشديدة وموسم الأمطار القادم، مؤكدا ضرورة اختبار جاهزية جميع الأنفاق ومطالع ومنازل الكباري والطلمبات بمحطات الرفع المختلفة على مستوى اﻹسكندرية من خلال ضخ كميات كبيرة من المياه للتأكد من كفاءة عملها على الوجه الأمثل لمواجهة أي تجمعات لمياه الأمطار أو أي سيول محتملة.على الصعيد ذاته، شدد المحافظ على جميع المسئولين ورئيس شركة الصرف الصحي بضرورة مراجعة جميع المعدات اللازمة وسيارات شفط المياه ومحطات الرفع والصرف الصحي على مستوى المحافطة وعمل الصيانة اللازمة لها، والتأكد من جاهزيتها واستعدادها لاستقبال موسم الأمطار والنوات الشديدة، بالإضافة إلى التنسيق مع الأحياء لمراجعة شنايش الأمطار وتطهيرها، ورفع جميع المخلفات الناتجة عن عمليات التطهير منعا لانسدادها مرة أخرى، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تقصير أو تهاون، وضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطن السكندري.