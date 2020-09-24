«الزراعة» تنظم مدارس حقلية في المحافظات

قال الدكتور عبدالعليم الشافعي منسق عام المدارس الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إنه في إطار تنفيذ ومتابعة نشاط المدارس الحقلية للمزارعين لإمدادهم بأهم التوصيات الفنية في مجال الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والتواصل مع المزارعين، فقد تم عقد ١٤ مدرسة حقلية في الفترة من ٢٠- ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٠.وأضاف في تصريحات له اليوم، أن المدارس الحقلية التي تم عقدها عبارة عن ٣ مدارس في مجال الإنتاج الحيواني بمحافظات الأقصر والدقهلية ودمياط و٦ مدارس في محصول الأرز بمحافظات الغربية والبحيرة وكفرالشيخ والشرقية والدقهلية و٤ مدارس في محصول القطن بمحافظات الدقهلية وبني سويف ومدرسة في محصول نخيل البلح في محافظة الوادي الجديد، وذلك طبقًا للبرامج في هذا الشأن.