زلزال بقوة 3.7 درجة يضرب «جامو وكشمير» الهندية

أعلن المركز الوطني لعلم الزلازل في الهند، أن زلزالا بلغت شدته 3.7 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية (جامو وكشمير)، اليوم الخميس، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.وأوضح المركز- حسبما ذكرت قناة (إنديا تي في) الهندية- أن مركز الزلزال وقع على بعد 281 كيلومترا شمال مدينة (جولمارج) إلا أنه لم يشر إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.