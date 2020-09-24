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الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1767 إصابة جديدة بكورونا في تركيا

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 08:34 ص
تركيا
تركيا
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أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 1767 إصابة و72 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، اليوم الخميس، بارتفاع العدد العام للمصابين بفيروس كورونا المستجد، ليصل إلى مستوى 308 آلاف و69 حالة، مشيرة إلى استمرار ارتفاع مؤشر الإصابات في البلاد الذي بلغ يوم 21 سبتمبر 1743 حالة، وفي 22 سبتمبر 1692.

وأضافت أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس بلغت 7 آلاف و711 شخصا، بعد تسجيل 72 حالة جديدة مقابل 68 حالة في إحصائية 21 سبتمبر، و65 في 22 سبتمبر، لافتة إلى شفاء 1027 مريضا، ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى 270 ألفا و723 شخصا.

وتشهد تركيا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات كبيرة للإصابات والوفيات اليومية بكورونا، الأمر الذي يثير جدلا في البلاد حول ضرورة إعادة القيود العامة لوقف تسارع انتشار المرض.

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