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الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تخفف شروط دخول الأجانب لأراضيها

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 08:35 ص
الصين تخفف شروط
الصين تخفف شروط دخول الأجانب لأراضيها
وكالات
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خففت الصين شروط دخول الأجانب الذين يحملون إقامات معينة إلى أراضيها، في خطوة إضافية نحو عودة السكان العالقين خارج البلاد بسبب وباء كوفيد- 19.

ورصد فيروس كورونا المستجد للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية (وسط) في نهاية 2019، ثم انتشر في كل أنحاء العالم.

وفي نهاية مارس، أغلقت الصين حدودها أمام الأجانب خشية تسجيل إصابات جديدة وانتقال العدوى من أشخاص آتين من الخارج في وقت كانت تسيطر فيه على انتشار الوباء عموما.

وإلى جانب بعض الاستثناءات، فإن الأجانب الذين يقيمون عادة في الصين وجدوا أنفسهم حينذاك خارج البلاد دون إمكانية العودة إلى الصين.

في أغسطس، سمح لرعايا 36 دولة أوروبية يحملون إقامات سارية المفعول، بالعودة، وسيكون عليهم أولا الحصول على تأشيرة دخول جديدة تمنح مجانا.

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية أنه بات بإمكان الأجانب الذين يحملون إقامة "مرتبطة بنشاط مهني وسارية الصلاحية الدخول إلى الصين، دون ضرورة طلب تأشيرات دخول جديدة".

ويطبق هذا الإجراء أيضا على الأشخاص الذين ينطبق عليهم لم الشمل العائلي، لكن الطلاب غير معنيين بهذا الإجراء الجديد.

ولا يزال يتعين الالتزام بحجر صحي لمدة 14 يوما في فندق، لكل الوافدين إلى الأراضي الصينية.

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