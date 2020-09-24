جيجي حديد تضع طفلتها الأولى من صديقها المغني زين مالك

وضعت عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد، طفلتها الأولى من صديقها المغني زين مالك، حسب ما ذكره موقع تي إم زد الإلكتروني المعني بأخبار المشاهير.ونشر مالك، صورة على موقع "إنستجرام"، وهو يمسك بيد رضيعته، وكتب أسفلها: "الحب الذي أشعر به تجاه هذا الكائن الصغير يفوق استيعابي"، مضيفا أن جيجي، والطفلة بصحة جيدة.وكانت جيجي، قد أعلنت في شهر أبريل الماضي، عن نبأ حملها في طفلها الأول من زين.ويشار إلى أن العلاقة بين جيجي وزين بدأت منذ عام 2015.