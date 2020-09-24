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الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

كويكب يمر قرب الأرض ولن يعود قبل 2041

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 08:26 ص
كويكب يمر قرب الأرض
كويكب يمر قرب الأرض
وكالات
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أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن أن كويكبًا صغيرًا سيمر من جانب كوكب الأرض اليوم الخميس، على بعد نحو 22 ألف كيلومتر من سطح الأرض.

وبحسب بيان لناسا فإن الكويكب سيكون أقرب للأرض من مدار الأقمار الصناعية والتي تبعد نحو 36 ألف كيلومتر عن سطح الأرض.

وأشارت الوكالة إلى أن حجم الكويكب الذي يطلق عليه اسم (2020 SW) يبلغ حجم الحافلة المدرسية الصغيرة حيث يتراوح عرضه من 5 إلى 10 أمتار تقريبًا.

وسيقترب الكويكب من الأرض عند الساعة 4:12 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، ويستمر الكويكب في رحلته حول الشمس، ولن يعود إلى المنطقة المجاورة للأرض حتى عام 2041، حيث سيحلق على مسافة أبعد بكثير.

وكان قد تم اكتشاف الكويكب 2020 SW في 18 سبتمبر، وتم تأكيد الملاحظات المتابعة لمساره المداري بدقة عالية حيث تم استبعاد اصطدامه بالأرض.

وقالت وكالة الفضاء إنه "على الرغم من أن الكويكب ليس على مسار اصطدام مع الأرض، إلا أنه لو كان كذلك، فمن شبه المؤكد أن الصخور الفضائية ستتفكك في الغلاف الجوي، لتصبح نيزكًا ساطعًا يُعرف باسم الكرة النارية".

على الرغم من أن مرور الكوكب الصغير لن يكون مرئيًا بالعين المجردة، لكن سيتمكن الأشخاص الذين لديهم تلسكوبات بقياس 12 بوصة من رؤيته.

يذكر أنه في 20 أغسطس، قام كويكب بالعبور في أقرب رحلة جوية إلى سطح الأرض سجلت على الإطلاق لكويكب، وآنذاك، اعترفت ناسا بأنها لم ترصد الكويكب إلا بعد مروره.

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