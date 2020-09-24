زلزال بقوة «4.4 ريختر» يضرب تركيا
الخميس 24/سبتمبر/2020 - 08:37 ص
وكالاتطباعة
ضرب زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس "ريختر"، اليوم الخميس، ولاية آقصراي وسط تركيا.
وذكرت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان، أن الزلزال وقع في تمام الساعة 01:04 بالتوقيت المحلي (01:01 بتوقيت جرينتش) بالولاية المذكورة.
ولم ترد معلومات على الفور عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية بسبب الزلزال.
وذكرت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان، أن الزلزال وقع في تمام الساعة 01:04 بالتوقيت المحلي (01:01 بتوقيت جرينتش) بالولاية المذكورة.
ولم ترد معلومات على الفور عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية بسبب الزلزال.