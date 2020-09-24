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الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 23 شخصًا فى نيجيريا إثر انقلاب شاحنة صهريج محملة بالوقود

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 08:13 ص
انقلاب شاحنة صهريج
انقلاب شاحنة صهريج
وكالات
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قتل 23 شخصًا في وسط نيجيريا، اليوم الخميس، في حريق نجم عن انقلاب شاحنة صهريج محملة بالوقود على طريق مزدحم، حسب ما أعلن رئيس الدولة، محمد بخاري.

وقال بخاري، في بيان، إنّ "مقتل 23 شخصًا هو حادث جديد مقلق ومحزن في سلسلة المآسي التي تضرب بلادنا، وأنا قلق جدًا لأنّ هذه المآسي الواسعة النطاق تتكرّر في بلدنا، وتتسبّب بوفيات لا داعي لها".

وأعلنت السلطات أنّ التحقيقات الأولية أظهرت أنّ مكابح الشاحنة تعطّلت، وأنّ سائقها فقد السيطرة عليها، ممّا أدّى لانقلابها واشتعال النار فيها وفي سيارات وحافلة لنقل الطلاب كانت تمرّ في المكان.

وأفاد مراسل وكالة "فرانس برس" بأنّ الحادث وقع على طريق سريع في مدينة لوكوجا، عاصمة ولاية كوجي، مشيرًا إلى أنّه شاهد ما لا يقلّ عن تسع جثث متفحّمة.

وحسب وسائل إعلام محليّة فإنّ في عداد القتلى تلامذة وعابري سبيل.

ونيجيريا، أكبر منتج للنفط في إفريقيا، تشهد باستمرار حوادث مرورية مماثلة تتسبّب بها في أحيان كثيرة خطورة الطرق وافتقارها إلى الصيانة.

وفي يوليو 2018، لقي ما لا يقلّ عن 45 شخصًا مصرعهم، وأصيب أكثر من 100 آخرون بجروح في حريق شاحنة صهريج بولاية بينو.

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