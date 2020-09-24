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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

افتتاح مسرحية «محل اللعب» بالهناجر (صور)

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 04:01 ص
العرض المسرحي محل
العرض المسرحي محل اللعب
نضال ممدوح
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افتتح قطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، العرض المسرحي "محل اللعب"، أمس الأربعاء، على مسرح مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.

"محل اللعب" من إنتاج مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان محمد دسوقى، وهو عن رواية الأميرة والوحش (حكاية لعبة)، ومن المقرر عرض المسرحية لمدة 15 ليلة عرض، فى تمام الساعة السابعة من مساء كل ليلة.

المسرحية إعداد وإخراج إيهاب ناصر، موسيقى وأشعار وائل طه، تصميم ملابس شيماء أبو سالم، تصميم ديكور نورا محمد، مصمم الرقصات أشرف فؤاد، تصميم إضاءة محمد عبد المحسن، مخرج مساعد كاميليو - عز الدين، مخرج منفذ طارق شاذلى.

يتناول العرض حكاية تحول أحد الأمراء إلى وحش شرس قبيح الوجه، وذلك على يد إحدى الساحرات التى لا تكتفى بذلك فقط، وإنما حولت كل العاملين فى القصر من الخدم إلى أدوات منزلية، واشترطت لكى يعودوا لحالتهم الطبيعية أن يتعلم الأمير كيف يحب، وتتطور الأحداث لتدخل فتاة جميلة حياته، وتكتشف أن الوحش يملك قلبًا محبًا يتسع لكل البشر٬ وعندها تزول عنه اللعنة التي رمته عليها الساحرة الشريرة ويعود لطبيعته البشرية في صورة الأمير الوسيم.

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