إصابة شرطى أمريكى بالرصاص خلال احتجاجات فى مدينة لويفيل

أعلنت شرطة لويفيل أنّ أحد عناصرها أصيب بجروح إثر تعرّضه لإطلاق نار، فجر اليوم الخميس، خلال تظاهرات شهدتها المدينة الواقعة في ولاية كنتاكي (جنوب الولايات المتّحدة) احتجاجًا على قرار النيابة العامة توجيه الاتّهام إلى شرطي واحد فقط بقضية مقتل المواطنة السوداء بريونا تايلور في مارس.وقالت متحدثة باسم الشرطة لوكالة "فرانس برس"، إن الشرطي أصيب بالرصاص، من دون أن توضح مدى خطورة إصابته.من جهتها أفادت "لو كورييه جورنال"، الصحيفة الأوسع انتشارًا في المدينة، بأنّ إطلاق النار أسفر عن إصابة شرطيين اثنين.وأفاد صحافيان في وكالة "فرانس برس"، بأنّ قوات الأمن فرضت طوقًا أمنيًا حول مكان حصول إطلاق النار، في وقت دخل فيه حيّز التنفيذ حظر تجوّل فرضته السلطات المحليّة خلال النهار.