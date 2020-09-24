الصين: 7 إصابات جديدة بكورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس إن البر الرئيسي سجل سبع حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المسجد كوفيد-19 يوم 23 سبتمبر انخفاضا من عشر حالات في اليوم السابق.وقالت اللجنة إن كل حالات الإصابة شملت وافدين من الخارج.كما سجلت اللجنة 20 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض، مقارنة مع 18 في اليوم السابق، رغم أن الصين لا تعد تلك الحالات ضمن الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19.وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين حتى الآن 85314 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.