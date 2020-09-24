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الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

اليوم.. مناقشة تأثير الثقافة الرقمية فى مرحلة التعليم الجامعى

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 08:28 ص
المجلس الأعلي للثقافة
المجلس الأعلي للثقافة
نضال ممدوح
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تنظم لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية بالمجلس الأعلي للثقافة٬ في الثامنة من مساء اليوم الخميس؛ ندوة بعنوان "تأثير الثقافة الرقمية في مرحلة التعليم الجامعي"، وتبث الندوة عبر قناة المجلس ب"يوتيوب".

ويدير الندوة المهندس زياد عبدالتواب، مساعد أمين عام مجلس الوزراء لنظم المعلومات والتحول الرقمي ومقرر اللجنة، ويشارك بها كل من: المهندس وليد جاد، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والدكتور عمرو عدلي، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والدكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم.

وتناقش الندوة متطلبات وتحديات وأثر الثقافة الرقمية فى مرحلة التعليم الجامعي خاصة فى ظل المستجدات المرتبطة بتطبيقات التعلم عن بٌعد،والتى تعاظم استخدامها فى ظل جائحة كورونا وما يرتبط بذلك من تغيير فى مفاهيم التعلم التقليدية وما يرتبط بذلك من تغيير فى أسلوب التدريس والاختبارات، وذلك من خلال مناقشة وجهات النظر المختلفة من القطاع الأكاديمي والخاص، وتصور مستقبل التعلم فى ظل الاستخدام المكثف لتلك التقنيات.

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