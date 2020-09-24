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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

روائع السنباطى وبليغ وفايزة أحمد بمسرح سيد درويش.. الليلة

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 03:26 ص
مسرح سيد درويش
مسرح سيد درويش
نضال ممدوح
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يستقبل مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية٬ في الثامنة من مساء اليوم الخميس٬ حفلا فنيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار.

يتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة ورائعة لكبار الملحنين رياض السنباطي وبليغ حمدي، بالإضافة إلى روائع الفنانة فايزة أحمد.

يبدأ الفاصل الأول من الحفل بموسيقى المولد أداء الأوركسترا٬ بالإضافة إلى ألحان: حيران، مال عليا مال أداء الفنانة آلاء أيوب٬ بوابة الحلوانى٬ وأعز الناس أداء الفنان محمد الخولي٬ يمكن على باله حبيبي٬ وحدى قاعدة فى البيت أداء الفنانة ندي غالب٬ غريب يا زمان٬ حمال الأسية أداء الطفلة أشرقت.
 
أما الفاصل الثاني من الحفل يتضمن عزف على آلة الكمان أداء عازف الكمان الأول هيثم الكاتب٬ لما انكويت بالنار٬ شفت حبيبي أداء الفنان حسام كمال٬ أي دمعة حزن لا أداء الفنان ياسر سعيد. وتختتم الحفل الفنانة حسناء بباقة من أجمل ألحان الفنان بليغ حمدي والفنان رياض السنباطي.

يذكر أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى قد تم تأسيسها فى الموسم الفنى لعام 2004، وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة وشاركت فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية.

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