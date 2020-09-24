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الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

فيسبوك: لن نقبل بدعاية إعلان الفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 06:33 ص
فيسبوك
فيسبوك
وكالات
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قال متحدث باسم "فيسبوك"، اليوم الخميس، إن الشركة لن تقبل بأي دعاية سياسية تعلن الفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية قبل إعلان النتيجة رسميا.

ويعزز القرار الخطط التي أعلنتها الشركة هذا الشهر، للكف عن قبول أي دعاية سياسية جديدة في الأسبوع السابق لموعد الانتخابات.

وكانت "فيسبوك" تقول حينئذ إنه يمكن لأصحاب الدعاية السياسية مواصلة نشر الدعاية بعد يوم الاقتراع.

وكان الديمقراطيون قد حذروا من أن يستغل الرئيس دونالد ترامب، "فيسبوك"، لإقناع الناس بأنه فاز، وأرجعوا ذلك إلى تأخر متوقع في فرز عدد قياسي من أوراق الاقتراع عبر البريد.

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