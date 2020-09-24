مدير دار الأوبرا يحاضر حول الفن وبناء الإنسان «أونلاين».. اليوم

في إطار الفعاليات الثقافية التي تنظمها لجنة الفنون التشكيلية والعمارة بالمجلس الأعلي للثقافة٬ وضمن سلسلة محاضرات:( دور الفنون والعمارة في مواجهة التطرف)؛ تبث في السابعة من مساء اليوم الخميس٬ محاضرة بعنوان "الفن وبناء الإنسان.. دور الأوبرا المصرية الرائد في هذا المجال" والتي يقدمها مجدي صابر مدير دار الأوبرا المصرية.وتذاع المحاضرة عبر القناة الرسمية للمجلس باليوتيوب٬ بالتزامن مع بثها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وتتطرق المحاضرة إلى أهمية الفن ودوره في الارتقاء بالإنسان٬ وبناء حاسة التذوق الفني لديه٬ وتنمية الإحساس بالجمال٬ وقيمة الشعور باللذة التي تنتج عن تلقي الأعمال الفنية سواء الأعمال التشكيلية أو الموسيقية أو السينمائية وكافة مجالات الإبداع الفني.يشار إلى أن مجدي صابر، شغل منصب مدير دار الأوبرا المصرية قبل عامين في 2018 وهو أول مصرى يقف على مسرح دار الأوبرا٬ عند افتتاحها كبطل عرض باليه أبوسمبل بمشاركة الجانب الياباني، نجم فرقة باليه القاهرة وباليه أوبرا القاهرة حتى عام 1988.